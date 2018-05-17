Гимн Универсиады-2019 напишет Максим Фадеев
Автором гимна зимней Универсиады-2019 станет известный продюсер Максим Фадеев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Автором гимна зимней Универсиады-2019 станет известный продюсер Максим Фадеев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Этой зимой в Красноярске пройдёт Всемирная зимняя универсиада 2019. О ней должен знать каждый, потому что участники Универсиады — наша надежда на лучшее будущее — студенты ВУЗов. С сегодняшнего дня совместно с компанией Норникель MALFA запускает проект, объединяющий всю страну, чтобы спеть гимн Универсиады, который напишу я», — заявил Фадеев.
Также продюсер рассказал о проекте «Unisong». Благодаря этому хэштегу Фадеев будет искать исполнителей гимна Универсиады.
«В течение 8 недель мы будем принимать видео от исполнителей из 8 федеральных округов России. Выкладывайте в свой аккаунт видео, где отчетливо слышно ваш вокал, отмечайте ролик хэштегом #UNISONG в описании, обязательно указывайте имя, возраст и город. Каждую неделю я буду выбирать трех победителей из каждого округа и публиковать их на своей странице», — сообщил продюсер.