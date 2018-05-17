Гимн Универсиады-2019 напишет Максим Фадеев

Источник: НИА Красноярск

«Этой зимой в Красноярске пройдёт Всемирная зимняя универсиада 2019. О ней должен знать каждый, потому что участники Универсиады — наша надежда на лучшее будущее — студенты ВУЗов. С сегодняшнего дня совместно с компанией Норникель MALFA запускает проект, объединяющий всю страну, чтобы спеть гимн Универсиады, который напишу я», — заявил Фадеев.

Также продюсер рассказал о проекте «Unisong». Благодаря этому хэштегу Фадеев будет искать исполнителей гимна Универсиады.