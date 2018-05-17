Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Сколько москвичи заработают на ЧМ-2018?
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
15Замуж за принца
05:39 (мск), источник: НИА Красноярск

Гимн Универсиады-2019 напишет Максим Фадеев

Автором гимна зимней Универсиады-2019 станет известный продюсер Максим Фадеев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Источник: НИА Красноярск

«Этой зимой в Красноярске пройдёт Всемирная зимняя универсиада 2019. О ней должен знать каждый, потому что участники Универсиады — наша надежда на лучшее будущее — студенты ВУЗов. С сегодняшнего дня совместно с компанией Норникель MALFA запускает проект, объединяющий всю страну, чтобы спеть гимн Универсиады, который напишу я», — заявил Фадеев.

Также продюсер рассказал о проекте «Unisong». Благодаря этому хэштегу Фадеев будет искать исполнителей гимна Универсиады.

«В течение 8 недель мы будем принимать видео от исполнителей из 8 федеральных округов России. Выкладывайте в свой аккаунт видео, где отчетливо слышно ваш вокал, отмечайте ролик хэштегом #UNISONG в описании, обязательно указывайте имя, возраст и город. Каждую неделю я буду выбирать трех победителей из каждого округа и публиковать их на своей странице», — сообщил продюсер.

Все новости региона
«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
Ученые выявили молекулы, способствующие размножению рака
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь