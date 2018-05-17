На видеоэкранах в Омске появятся карты загрязнения города
Чиновники будут транслировать данные об экологической обстановке.
Чиновники будут транслировать данные об экологической обстановке.
В начале лета, в июне, в омско природном парке «Птичья гавань» откроется Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Об этом сообщили накануне в областном правительстве.
В новую службу будет поступать информация со стационарных постов и передвижной эколаборатории о состоянии атмосферного воздуха в городе.
Данные будут объединяться в виде цветной карты, где будет наглядно демонстрироваться ситуация. Мало того, эту графическую карту власти намерены транслировать на городских видеоэкранах.
Как сообщил и.о.министра природы Омской области Александр Матненко, чиновники установят для этой цели еще один, собственный, экран в черте Омска. Конкретные места, сроки пока не называются. Неизвестно также, как часто будет обновляться карта загрязнений.