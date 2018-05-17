На видеоэкранах в Омске появятся карты загрязнения города

В начале лета, в июне, в омско природном парке «Птичья гавань» откроется Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Об этом сообщили накануне в областном правительстве.

В новую службу будет поступать информация со стационарных постов и передвижной эколаборатории о состоянии атмосферного воздуха в городе.

Данные будут объединяться в виде цветной карты, где будет наглядно демонстрироваться ситуация. Мало того, эту графическую карту власти намерены транслировать на городских видеоэкранах.