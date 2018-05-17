Театр станет темой III Красноярского велопарада

В третий раз пропагандисты здорового образа жизни, борцы за безопасность на дорогах и развитие велоинфраструктуры выкатываются на улицы краевой столицы. Чтобы новый парад прошёл максимально красочно его темой избрали театр."Мы приглашаем красноярцев не только принять в нём участие, но и придумать для себя интересный образ. Можно придумать костюм для себя, украсить велосипед. Мы проведём два конкурса: один для обладателя самого интересного костюма, другой — на самый необычный велосипед. Лучших мы наградим прямо на празднике, — отметил руководитель КРАССПОРТа Валерий Черноусов.