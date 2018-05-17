Лучших молодых терапевтов выберут во Владивостоке

В Приморской столице пройдёт конкурс среди молодых специалистов в области внутренних болезней.

В рамках VI Дальневосточного форума терапевтов пройдёт конкурс на звание лучшего молодого терапевта. Участие могут принять студенты старших курсов ТГМУ, аспиранты, а также практикующие врачи ДВФО в возрасте до 35 лет.

Для участия в мероприятии конкурсанты должны будут подать на конкурс работу, посвящённую описанию клинического случая.

Соревнования пройдут в три этапа. Первый — рассмотрение комиссией работы, а также вынесение разрешения на участие во втором этапе. Второй этап- конкурсанты представят доклад на тему «Клинический случай». Далее, финальный этап- 10 лучших участников представят свои доклады на Дальневосточном форуме терапевтов, в ходе чего жюри определит победителей и призёров.

«Данный конкурс будет проходить в первый раз в Приморском крае. Мы надеемся, что среди молодых приморских специалистов есть не просто теоретики, но и люди, которые в своей работе проявляют творческие навыки. Ведь на данный момент администрация уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала приморского здравоохранения», — сообщили в оргкомитете конкурса.