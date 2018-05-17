Светящийся «Наш выбор 27» украсил хабаровскую набережную

Арт-объект — один из сюрпризов, подготовленных организаторами выставки-ярмарки «Наш выбор 27»: как писало агентство, она пройдёт 10—11 июня на набережной стадиона имени Ленина. У входа со стороны Амурского бульвара теперь красуется увеличенная копия регионального знака качества.

«Самое сложное было придумать, как он будет выглядеть, продумать его технологически, потому что нужно было совместить и надёжность, и практичность, при этом сохранить эстетическую составляющую. Арт-объект объёмный, а вечером, после включения подсветки, он намного интереснее смотрится. На создание ушло порядка семи-восьми дней. Конструкция сделана из металлопластика, она долговечна, если с ней будут случаться неполадки, мы всё оперативно исправим. Я верю в то, что в Хабаровске вандалов всё меньше и меньше, и, глядя на новую набережную, я вижу, что вандализм практически на нуле», — рассказал директор компании «Мотор» Дмитрий Платонов.

Символом выставки-ярмарки в прошлом году стал самолёт. Он получил имя Лев в честь героя-лётчика, участника четырёх войн, почётного гражданина Хабаровска покойного Льва Липовича. Соответствующий сертификат на прошлой неделе вместо него получила дочь ветерана Елена Чеботарь.

«На ярмарке в прошлом году я была. В этом году пойду обязательно: эта ярмарка будет намного больше, будет больше предпринимателей, будет установлен самолёт в честь моего отца. Уху попробуем, плов попробуем», — отметила Елена Чеботарь.

Помогать посетителям и организаторам выставки-ярмарки будут обученные волонтёры, их набор ещё ведётся. По планам министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, на площадке протяжённостью около двух километров требуется примерно 150 добровольцев, но в ресурсном центре решили привлечь людей с запасом.

«Принять участие может любой желающий, потому что в рамках ресурсного центра мы будем проводить обучающие блоки для новичков. Волонтёры будут работать на зоне входов и выходов — раздавать информационные листовки, помогать с навигацией. По всей площади будут также работать волонтёры, которые помогут гостям найти ту или иную площадку, пройти до медицинского пункта, если это понадобится, и так далее. Самое вкусное и интересное — это работа в зоне раздачи ухи. Там волонтёры будут осуществлять контроль очереди, чтобы жители и гости столицы остались довольны и ушли отсюда с хорошим настроением. А на деловой площадке ребята будут работать с иностранными делегациями», — поделился руководитель ресурсного центра по набору и подготовке волонтёров Пётр Звягинцев.

Арт-объект — не единственный сюрприз к выставке-ярмарке: известный российский художник Данила Шмелёв приедет в Хабаровск и нарисует на асфальте 3D-изображение к мероприятию. На самом событии к производителям продуктов питания присоединятся поставщики услуг и промышленники, деятели культуры, учёные, спортсмены и делегации из других стран. Впервые заработает рыбный рынок. Развлекать участников будет приглашённая музыкальная группа «Моя Мишель».

«Реализуя выставку-ярмарку “Наш выбор 27”, “Народный стол” и фестиваль мороженого, министерство вносит весомый вклад в экономику края. По нашим оценкам, будет продано продуктов, услуг и товаров на сумму более 130 миллионов рублей», — озвучил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.