Пенсионеры в Усть-Илимске разрабатывают авторские экскурсии

Как рассказала руководитель организации Татьяна Рябошапка, занятия проекта «Формула жизни — жизнь на равных» в течение месяца проводило туристическое агентство «Ярко Тур» — единственное учреждение в Усть-Илимске, которое занимается внутренним туризмом. Это социальный бизнес: агентство регулярно организует экскурсии для пожилых людей и детей с инвалидностью. В ходе занятий был сделан акцент на историю и краеведение. Слушатели изучали методику организации и проведения экскурсий, искусство речи.

Каждый из выпускников школы должен был разработать свой собственный проект. Так появились авторские маршруты «История библиотеки имени Юрия Федотова», «Кеуль — одна капля в океане жизни», «Путешествие в замечательный мир бересты», «История Усть-Илимского лесопромышленного комплекса», «История Илимского острога» и другие. Одна из участниц проекта придумала проект «Домашний музей головных уборов», поскольку сама коллекционирует эти предметы. Была предложена идея найти в Усть-Илимске другие маленькие частные музеи и объединить их в одну экскурсию. Еще один авторский маршрут — «Капорский чай. История чайного пути и его дегустация». В Усть-Илимске на курорте «Русь» налажено производство иван-чая, который пользуется спросом в Иркутской области и за её пределами.