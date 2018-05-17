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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пенсионеры в Усть-Илимске разрабатывают авторские экскурсии

Школу экскурсоводов для пожилых людей, организованную Союзом женщин-предпринимателей Усть-Илимска, окончили 11 пенсионеров.

Школу экскурсоводов для пожилых людей, организованную Союзом женщин-предпринимателей Усть-Илимска, окончили 11 пенсионеров. Все выпускники школы намерены работать в сфере социального туризма. Об этом 16 мая 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель организации Татьяна Рябошапка, занятия проекта «Формула жизни — жизнь на равных» в течение месяца проводило туристическое агентство «Ярко Тур» — единственное учреждение в Усть-Илимске, которое занимается внутренним туризмом. Это социальный бизнес: агентство регулярно организует экскурсии для пожилых людей и детей с инвалидностью. В ходе занятий был сделан акцент на историю и краеведение. Слушатели изучали методику организации и проведения экскурсий, искусство речи.

Каждый из выпускников школы должен был разработать свой собственный проект. Так появились авторские маршруты «История библиотеки имени Юрия Федотова», «Кеуль — одна капля в океане жизни», «Путешествие в замечательный мир бересты», «История Усть-Илимского лесопромышленного комплекса», «История Илимского острога» и другие. Одна из участниц проекта придумала проект «Домашний музей головных уборов», поскольку сама коллекционирует эти предметы. Была предложена идея найти в Усть-Илимске другие маленькие частные музеи и объединить их в одну экскурсию. Еще один авторский маршрут — «Капорский чай. История чайного пути и его дегустация». В Усть-Илимске на курорте «Русь» налажено производство иван-чая, который пользуется спросом в Иркутской области и за её пределами.

По словам Татьяны Рябошапки, все выпускники школы хотели бы работать экскурсоводами. Многие из них планируют через школы и советы ветеранов самостоятельно набирать группы людей на экскурсии. По мнению организаторов школы, в будущем они могут стать внештатными сотрудниками туристического агентства и начать зарабатывать.

«Мы отошли от разовых мероприятий для пожилых людей, начали системно работать над вовлечением старшего поколения в активную социальную жизнь», — сказала Татьяна Рябошапка. Сейчас Союз женщин-предпринимателей Усть-Илимска готовит заявку на очередной конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». При его грантовой поддержке был реализован, помимо текущего проекта, еще один — «Забыть про одиночество», который помогал пенсионерам освоить компьютерную грамотность, фотодело и др.

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