Спасатели освободили трехлетнюю девочку из запертого автомобиля в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне утром во дворе одного из домов на улице Римского-Корсакова. Взволнованные родители рассказали, что в салоне автомобиля из-за закрытой двери осталась трехлетняя девочка.

«Девочка спокойно сидела пристёгнутая в детском кресле на заднем сиденье автомобиля, пока взволнованные родители бегали рядом. С помощью нехитрых приспособлений спасатели открыли дверь автомобиля и передали девочку родителям, в медицинской помощи она не нуждается, а вот её родители изрядно переволновались», — рассказали в МАСС.