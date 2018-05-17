Спасатели освободили трехлетнюю девочку из запертого автомобиля в Новосибирске
Инцидент произошел накануне утром на улице
Инцидент произошел накануне утром на улице
Спасатели освободили трехлетнюю девочку из запертого автомобиля в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной
Инцидент произошел накануне утром во дворе одного из домов на улице
«Девочка спокойно сидела пристёгнутая в детском кресле на заднем сиденье автомобиля, пока взволнованные родители бегали рядом. С помощью нехитрых приспособлений спасатели открыли дверь автомобиля и передали девочку родителям, в медицинской помощи она не нуждается, а вот её родители изрядно переволновались», — рассказали в МАСС.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.