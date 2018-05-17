Вечные и актуальные профессии примерили иркутские школьники

«В ходе тренинга ребята задумались о том, какие профессии со временем могут исчезнуть, а какие, наоборот, могут появиться и быть востребованными. В формате “открытого пространства” ребята формулировали соответствующие списки. По мнению школьников, исчезать будут те специальности, выполнение работ по которым может быть заменено машинами, либо те, которые могут оказаться не востребованными в силу меняющихся условий (например, почтальон). К актуальным профессиям ребята отнесли биотехнологов, генетиков, к категории вечных — учителей, врачей, актёров», — рассказала координатор проекта в регионе Анастасия Архипкина.

Во время профориентационного квеста была организована деловая игра. Старшеклассники смоделировали создание нефтедобывающего бизнеса, поскольку в нём присутствует большой спектр профессий и есть примеры в регионе. Как пояснили эксперты ОНФ, учащиеся провели взаимные собеседования по более чем 20 должностям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, строительства промышленных вышек, а также в сфере управления. Юноши и девушки познакомились с основными профессиями добывающей отрасли, а также со специальностями, представители которых обслуживают любой бизнес: маркетингом, коммерческой деятельностью, финансами, юриспруденцией, бухгалтерией, кадровой работой, логистикой.