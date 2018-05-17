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06:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Вечные и актуальные профессии примерили иркутские школьники

Квест и тренинг по профориентации для десятиклассников школ №№ 11, 40 и 72 Иркутска провели активисты Общероссийского народного фронта по проекту «Равные возможности — детям». Об этом 16 мая 2018 года сообщает пресс-служба ОНФ.

«В ходе тренинга ребята задумались о том, какие профессии со временем могут исчезнуть, а какие, наоборот, могут появиться и быть востребованными. В формате “открытого пространства” ребята формулировали соответствующие списки. По мнению школьников, исчезать будут те специальности, выполнение работ по которым может быть заменено машинами, либо те, которые могут оказаться не востребованными в силу меняющихся условий (например, почтальон). К актуальным профессиям ребята отнесли биотехнологов, генетиков, к категории вечных — учителей, врачей, актёров», — рассказала координатор проекта в регионе Анастасия Архипкина.

Во время профориентационного квеста была организована деловая игра. Старшеклассники смоделировали создание нефтедобывающего бизнеса, поскольку в нём присутствует большой спектр профессий и есть примеры в регионе. Как пояснили эксперты ОНФ, учащиеся провели взаимные собеседования по более чем 20 должностям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, строительства промышленных вышек, а также в сфере управления. Юноши и девушки познакомились с основными профессиями добывающей отрасли, а также со специальностями, представители которых обслуживают любой бизнес: маркетингом, коммерческой деятельностью, финансами, юриспруденцией, бухгалтерией, кадровой работой, логистикой.

Эксперт проекта «Равные возможности — детям» Екатерина Полищук рассказала, что сейчас основным критерием выбора профессии становится зарплата. «Молодежь часто думает, что можно прийти на предприятие и сразу сесть в руководящее кресло. Во время общения с ребятами мы как раз рассматриваем, сколько нужно вкладывать собственных ресурсов — знаний, опыта, навыков, умений, личностных качеств, чтобы получить желаемый уровень зарплаты», — пояснила Полищук. Она отметила, что многие учащиеся старших классов ещё не определились со своим выбором. «Рынок труда у нас сейчас таков, что бухгалтера хотят быть актёрами, дипломированные экономисты, юристы, финансисты стоят за торговыми прилавками. И для ребят в девятом-десятом классе очень своевременно понять жизненные предпочтения», — сказала эксперт.

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