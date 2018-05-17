Птичий грипп в Приморье не повлияет на рынок
Рост цен на курицу не зафиксирован в Приморье, сообщили DEITA. RU в краевой администрации. Беспокойство связано с тем, что на птицефабрике в Надеждинском районе был обнаружен птичий грипп.
Рост цен на курицу не зафиксирован в Приморье, сообщили DEITA. RU в краевой администрации. Беспокойство связано с тем, что на птицефабрике в Надеждинском районе был обнаружен птичий грипп.
Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края ведут еженедельный мониторинг цен в торговых сетях Владивостока. Особое внимание уделяется стоимости мяса птицы.
«За последние две недели нами не зафиксировано повышение цен на мясо птицы от производителей из других регионов», — сообщили заместитель директора департамента Яна Мозжерина.
В данный момент
«Например, компания “Приосколье” Белгородской области, которая является крупнейшим поставщиком качественного и экологически чистого мяса птицы на российский рынок. В край поступает продукция мясоперерабатывающего комплекса “Ясные Зори” Белгородской области, которая поставляет мясо птицы, полуфабрикаты и субпродукты», — сказал Алексей Таран.
Кроме того, ООО «Устье» Уссурийского городского округа и ООО «Ива» Октябрьского муниципального района — производители куриного яйца на территории края, готовы увеличить производство товарного яйца. Также на рынке присутствует завозное яйцо из других регионов, поэтому дефицит яйца не ожидается.
Отметим, очаг вируса птичьего гриппа был обнаружен на ООО «Надеждинская птица» вечером 8 мая. Оборот продукции птицефабрикой не ведется, вся птица подлежит уничтожению. Сейчас руководство предприятия ведет подготовительные мероприятия, готовит подходящую площадку для утилизации.
Напомним, обнаруженный вирус H9, не опасен для людей, им болеют только птицы. Представители Роспортребнадзора продолжают наблюдение за состоянием здоровья персонала фабрики, жалобы на ОРЗ, грипп от людей не зарегистрированы.
Михаил Грач.