«Кусючее» горючее. Цена бензина в Кузбассе превысила 40 рублей

С конца марта цена за литр бензина в Кузбассе выросла почти на 2 рубля. Казалось, дело привычное: топливо стабильно дорожает весной, когда начинается огородная страда. Но вызывает немало вопросов: сколько ещё будет расти цена, кто остановит подорожание и грозит ли нам дефицит топлива? В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ в Кузбассе».

С рассадой на автобусе.

«Сумма прибавки стабильна — 20 копеек», — иронизируют по поводу еженедельного роста цен автомобилисты. Новокузнечанин Алексей Кузнецов рассказывает, что колёса летние купил, поставил, но на новой резине пока и не ездил толком — экономит. Говорит, повышение хоть и не ударило по карману, но всё же стало заметно. В начале весны он заправлял на 1000 руб. 25,6 литра, а теперь — 24,4 л. «Но возмущают не столько эти литры и копейки, сколько то, что в нашей нефтедобывающей стране бензин для жителей дорожает. Причём растут ли цены на нефть, падают ли — бензин всё равно дорожает. Вот объясните, где логика?» — негодует автолюбитель.

А пенсионер Пётр Носков был вынужден пересесть с личного авто на общественный транспорт. «Мне поездка на машине на дачу туда и обратно обходится в 500 руб. Я уж не говорю про амортизацию: углевозы всю дорогу разбили, после езды по ней каждый раз в машине что-то ломается, — сетует пенсионер. — А на автобусе у меня проезд бесплатный! Картошку на семена и рассаду один раз на своём авто привезу, а потом, наверное, только осенью снова сяду за руль, чтобы урожай вывезти». Пенсионер обеспокоен: «Раньше от аппетитов бензинщиков нас защищал Аман Тулеев. А теперь кого это волнует?».

Уже не самый дешёвый.

Долгое время кузбасские власти бравировали тем, что в нашей области бензин самый дешёвый в Сибири.

Сергей Часовников

«Думаю, сейчас никто намеренно не будет сдерживать цены. В Кузбассе была политика перераспределения ресурсов: нагрузку с рядовых потребителей частично перераспределяли на корпорации в форме льгот. В частности, вследствие этого были более низкие цены на ГСМ. Не думаю, что сейчас эта политика сохранится, поскольку финансовые возможности у области изменились», — рассуждает об экономических последствиях отставки губернатора кандидат экономических наук, декан экономического факультета НФИ КемГУ Сергей Часовников.

Для примера, в 2015 г. цена на АИ-92 и на АИ-95 в Кузбассе была самой низкой, по дизтопливу мы находились на втором месте в СФО (по данным Новосибирскстата). Теперь наша область оказалась в «середнячках» по ценам на топливо. По данным Томскстата за 7 мая 2018 г., по цене на популярные марки бензина кузбасская столица занимает шестое место (из двенадцати). Сейчас самый дешёвый АИ-92 в Горно-Алтайске (стоит на 47 коп меньше кемеровского), АИ-95 — в Барнауле (на 73 коп дешевле).

Почему дорожает?

«У нас два наиболее значимых фактора, влияющих на цену бензина: либо цены на нефть на внешнем рынке, либо акцизы, которые увеличивает правительство, когда денег в бюджете недостаточно. И сейчас нефть выросла с 60 до 70 долларов за баррель. Как правило, если нефть растёт в цене, то акцизы стоят на месте, но недолго, т. к. рост акцизов заложен правительством в размере 7−10% в год. На их рост, а равно и на увеличение налогов (ведутся разговоры об увеличении НДФЛ до 15%, НДС, введении дополнительного налога с продаж, какой был в начале 1990-х гг.) повлияет, скорее всего, и последний майский указ президента, на исполнение которого необходимо около 8 триллионов бюджетных рублей, по предварительным оценкам. Таким образом, цены на продукты питания и всё остальное могут вырасти до 10−12% в 2018 г.», — объясняет причины роста Сергей Часовников.

Поскольку нефть дорожает, то продавать нефтепродукты за рубеж выгоднее, чем внутри страны. «В принципе, возможен даже дефицит бензина, но это маловероятно, — отмечает экономист. — Ведь сейчас для того, чтобы не было дефицита, и поднимают цены. Также надо понимать: нефтетрейдеры на внутреннем и внешнем рынках разные. На внутреннем рынке корпорациям правительство даёт льготы, преференции, что стабилизирует общую ситуацию. Также оно отслеживает баланс нефти и бензина: если назревает нехватка последнего, её просто корректируют повышением цены. Поэтому, полагаю, дефицита бензина не будет».

Будет скачок?

На вопрос о дальнейшем росте цен на бензин наш собеседник не даёт однозначного ответа. «В данном случае цена на бензин всё-таки будет зависеть от внешних цен, — полагает Сергей Часовников. — На внешнем рынке цена на нефть растёт или падает каждый день. А на внутреннем бензин растёт ступеньками: корректировка происходит раз в месяц или в квартал. Условно говоря, цена за баррель была 65 долларов, если она закрепилась выше 70-и, то на эту “ступеньку” на внутреннем рынке поднимут цену, и т. д. Если выйдет нефть выше 75 долларов за баррель, то будет очередной скачок цены на бензин».

На сколько выросли цены за 10 лет? Товары и услугиЦена в апреле 2008Цена в апреле 2018РостКартофель, кг23,5626,0813%Яйца куриные, 10 шт.36,9949,9835%Крупа гречневая, кг2636,3239%Бензин АИ-92, л20,437,2983%Говядина, кг131,84296,65120%Электроэнергия, 100 кВт/ч99221123%

Проезд в городском муниципальном автобусе.

6,6116,48160%

Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг.

13,836,6170%