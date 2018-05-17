Спасатели насчитали в Омске 21 несанкционированный пляж

В Омске готовятся к открытию пять официальных пляжей. По два пляжа в Центральном и Советском округах и еще один пляж в Кировском округе будут работать ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00 часа.

В конце мая специальная комиссия проверит территории пляжей и их готовность к открытию. Обеспечивать безопасность отдыхающих и купающихся будут спасатели — по три человека в смену на каждый пляж вплоть до 31 августа.

Как выяснили спасатели, на территории Омска насчитывается 21 несанкционированный пляж. В этом году их будут регулярно проверять, так как именно на них чаще всего и происходят несчастные случаи. Купание на таких пляжах запрещено. Нарушителям грозят штрафы.