Нижегородский ипподром скоро могут законсервировать

ОАО «Российские ипподромы» издало приказ о консервации имущественного комплекса Нижегородского регионального управления. Об этом в обращении на имя главы Нижегородской области Глеба Никитина сообщают коневладельцы, прося спасти нижегородский ипподром и нижегородский конный спорт. Копия обращения есть в распоряжении агентства Newsroom24.

Как пишут коневладельцы, уже с 1 июня эксплуатация ипподрома может быть прекращена, а все имущество в дальнейшем распродано, поскольку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» объявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ОАО «Российские ипподромы».