Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Фотограф на родах: «Я снимаю правду как она есть»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Где разваленная Россия: истерика Семенченко из-за Крымского моста
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородский ипподром скоро могут законсервировать

Уже издан соответствующий приказ.

ОАО «Российские ипподромы» издало приказ о консервации имущественного комплекса Нижегородского регионального управления. Об этом в обращении на имя главы Нижегородской области Глеба Никитина сообщают коневладельцы, прося спасти нижегородский ипподром и нижегородский конный спорт. Копия обращения есть в распоряжении агентства Newsroom24.

Как пишут коневладельцы, уже с 1 июня эксплуатация ипподрома может быть прекращена, а все имущество в дальнейшем распродано, поскольку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» объявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ОАО «Российские ипподромы».

Все новости региона
 Права дольщиков снова нарушали в Нижегородской области
Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по доле отелей, размещающих постояльцев с домашними животными
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Новое правительство обсудит повышение пенсионного возраста
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В ООН предрекли сокращение населения России
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Стали известны сочетания игроков России перед матчем с Канадой Россияне в четверг сыграют против канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Копенгагене и Хернинге
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь