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08:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске оперативно засыпали дыру после жалобы в соцсетях

Пользователи радуются чудодейственной силе постов.

Вчера утром в социальной сети «Вконтакте» появилась жалоба на дыру возле колонки. Фото внушительной ямы, в которой, вероятно, скапливается вода, сделано на улице 2-ой Чередовой. Автор посетовал, что в окрестностях живут больше 15 детей. «Чего ждут?! Когда дети ноги переломают?!» — возмутился он.

 Уже к вечеру эту проблему решили, засыпав яму щебнем. Утром тот же автор опубликовал пост с благодарностью.

В комментариях омичи удивляются оперативности и уверяют друг друга, что посты во «Вконтакте» имеют большую силу.

Напомним, свои жалобы можно оставлять в паблике мэрии «Город Омск» с хештегом #жалоба55.

Новость по теме #жалоба55 — соцсети помогают решить коммунальные проблемы.

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