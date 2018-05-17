В Уфе спасатели вызволили из бетонного плена кошку

Звуки появлялись то в одном месте, то в другом, иногда животное молчало по несколько часов. Спасатели выезжали по данному адрес не раз, но кошка словно не хотела, чтобы ее спасали: каждый раз сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы уезжали ни с чем.

Жильцы оказались неравнодушными, они не препятствовали работе специалистов, позволили делать отверстия в разных точках ванных комнат и санузлов, были согласны на все, лишь бы животное не мучилось.

И, наконец, накануне спасителям удалось обнаружить и извлечь животное. Кошку аккуратно вытащили из проделанного отверстия в бетонной стене и передали в заботливые руки добрых и отзывчивых жителей квартиры.