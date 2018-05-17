Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

19 объектов истории и культуры, которые включают 24 здания, восстановили на федеральные средства в Иркутске. Работы провели за последние пять лет. Сумма затрат — 90 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«В соответствии с законодательством, средства из федерального бюджета могут быть направлены только на сохранение памятников, которые находятся в федеральной собственности. В них расположены вузы, структуры Министерства обороны России, Почты России, Русской православной церкви и другие», — рассказывает руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко.

Сохранение зданий-памятников с помощью федеральных средств ведет Иркутский государственный медицинский университет. За пять лет восстановлено шесть его объектов. Это два крупных учебных корпуса, расположенных по ул. Красного Восстания 1−3, и четыре здания факультетских клиник. В двух корпусах (неврологическом и хирургическом), которые находятся по адресу бул. Гагарина, 18 (литеры «А», «Б»), в годы Великой Отечественной войны располагались госпиталь общественный лазарет и амбулатория, в третьем работает клиника кожных болезней (дом Мееровича, ул. Российская, 16), четвёртое — клиника глазных болезней, действующая в здании бывшего Базановского приюта (ул. Свердлова, 14). Кроме того, приведено в соответствие требованиям пожарной безопасности здание фармацевтического факультета медицинского университета (ул. К. Маркса, 10) — особняк Рассушина.

Также на федеральные средства служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области провела сохранение зданий, находящихся в пользовании Иркутского государственного университета. Это «Белый дом» — бывшая канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири (бул. Гагарина, 36) и корпус физического факультета и института математики, экономики и информатики, где ранее располагался девичий институт Восточной Сибири (бул. Гагарина, 20). В 2017 году в зданиях были проведены научные исследования и реставрация фасадов.

Среди объектов, восстановленных за счет федеральных средств, одно из первых каменных зданий Иркутска — собор Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1 «А»), Михайло-Архангельская церковь, входившая в 19 веке в состав Иркутского мужского вознесенского монастыря (ул. Образцова, 1), Преображенская церковь, которая связана с пребыванием декабристов (пер. Волконского, 1), а также комплекс построек Иркутского тюремного замка (губернская тюрьма), где сейчас располагается следственный изолятор № 1. Там восстановлены здания, в которых ранее находились одиночный, санитарно-бытовой и женский корпуса, больница учреждения и его ограда.