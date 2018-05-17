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08:30 (мск), источник: NewsKo

Гособвинение попросило для экс-министра связи Прикамья условный срок

Вчера, 16 мая, в Перми завершились прения сторон в повторном процессе по делу Евгения Балуева.

Напомним, в ноябре прошлого года бывшего министра информационного развития и связи Прикамья приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей за хищение 26,7 млн руб. при ремонте филиалов краевого МФЦ, а также за незаконное хранение 13 боевых патронов.

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В феврале прокуратура Прикамья настояла на отмене такого приговора по процессуальным основаниям. Дело в том, что Балуев не признал объём похищенных средств, что означает отсутствие обязательного условия для рассмотрения дела в особом порядке. В результате Пермский краевой суд отменил приговор и освободил обвиняемого из СИЗО под подписку о невыезде.

Новое разбирательство идёт на общих основаниях. Гособвинитель Галина Леус назвала версию ФСБ о совершённых Балуевым преступлениях доказанной. Смягчающими вину обстоятельствами предложено признать раскаяние подсудимого, наличие у него двух малолетних детей, активное способствование расследованию и частичное возмещение причинённого ущерба. В результате прокуратура предложила приговорить экс-министра к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 1 млн руб. Защита согласилась с позицией прокуратуры. Евгений Балуев выступит с последним словом 25 мая, сообщает РБК Пермь.

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