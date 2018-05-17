Гособвинение попросило для экс-министра связи Прикамья условный срок
Вчера, 16 мая, в Перми завершились прения сторон в повторном процессе по делу Евгения Балуева.
Вчера, 16 мая, в Перми завершились прения сторон в повторном процессе по делу Евгения Балуева.
Напомним, в ноябре прошлого года бывшего министра информационного развития и связи Прикамья приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей за хищение 26,7 млн руб. при ремонте филиалов краевого МФЦ, а также за незаконное хранение 13 боевых патронов.
В феврале прокуратура Прикамья настояла на отмене такого приговора по процессуальным основаниям. Дело в том, что Балуев не признал объём похищенных средств, что означает отсутствие обязательного условия для рассмотрения дела в особом порядке. В результате Пермский краевой суд отменил приговор и освободил обвиняемого из СИЗО под подписку о невыезде.
Новое разбирательство идёт на общих основаниях. Гособвинитель Галина Леус назвала версию ФСБ о совершённых Балуевым преступлениях доказанной. Смягчающими вину обстоятельствами предложено признать раскаяние подсудимого, наличие у него двух малолетних детей, активное способствование расследованию и частичное возмещение причинённого ущерба. В результате прокуратура предложила приговорить