Гособвинение попросило для экс-министра связи Прикамья условный срок

Напомним, в ноябре прошлого года бывшего министра информационного развития и связи Прикамья приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей за хищение 26,7 млн руб. при ремонте филиалов краевого МФЦ, а также за незаконное хранение 13 боевых патронов.

Читайте также Пермский краевой суд отменил приговор Евгению Балуеву

В феврале прокуратура Прикамья настояла на отмене такого приговора по процессуальным основаниям. Дело в том, что Балуев не признал объём похищенных средств, что означает отсутствие обязательного условия для рассмотрения дела в особом порядке. В результате Пермский краевой суд отменил приговор и освободил обвиняемого из СИЗО под подписку о невыезде.