Сильный ветер в Челябинске не помешал НМУ
В Челябинске вечером 16 мая, несмотря на достаточно сильный ветер, объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Челябинске вечером 16 мая, несмотря на достаточно сильный ветер, объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Ситуация, при которой характерно накопление загрязняющих веществ, сохранится до 14:00 17 мая. Жалоб на неприятный запах и смог не поступало.