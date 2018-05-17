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08:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сильный ветер в Челябинске не помешал НМУ

В Челябинске вечером 16 мая, несмотря на достаточно сильный ветер, объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Ситуация, при которой характерно накопление загрязняющих веществ, сохранится до 14:00 17 мая. Жалоб на неприятный запах и смог не поступало.

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