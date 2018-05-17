«Енисейский стандарт» нашел в красноярских магазинах опасное сливочное масло и поддельные молочные сосиски

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Ассоциация «Енисейский стандарт» проверила качество сливочного масла, по просьбам красноярских покупателей на проверку также взяли молочные сосиски. И в том, и в другом продукте эксперты нашли нарушения.

Из шести образцов сливочного масла четыре оказались опасны. Специалисты нашли в них бактерии группы кишечной палочки, в трех образцах — бактерии, дрожжи и плесень. Проверку не прошли образцы сливочного масла следующих торговых марок:

масло сливочное «Крестьянское», торговой марки «Радость вкуса» (ОАО «Еланский маслосыркомбинат»); масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», торговой марки «365 дней» (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»); масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное, торговой марки «Алтайская Буренка» (ООО «Алтайская Буренка»); масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, торговой марки «Омский Знак Качества» (ООО «Омская заготовительная корпорация»);.

Итоги проверки сосисок «Молочные» тоже не стали положительными. Все закупленные шесть образцов признаны фальсификатом. В них нашли компоненты, которые не указаны на упаковке и запрещены ГОСТом. В двух образцах занижена массовая доля белка. Сосиски, которые не прошли проверку:

сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Великолукский мясокомбинат» (ОАО «Великолукский мясокомбинат»); сосиски «Молочные» Ностальгия, мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Красноярская продовольственная компания» (ООО «Красноярская продовольственная компания»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Кудряшовский мясокомбинат» (ООО «Кудряшовский мясокомбинат»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, торговой марки «Атяшево»; (ООО «МПК «Атяшевский»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Черкизово» (ОАО «ЧМПЗ»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Торговая площадь» (ООО «Торговая площадь»).

«Такие проверки мы проводим регулярно и нарушения выявляем постоянно. Поэтому в целях ограничения доступа красноярцев к некачественной, фальсифицированной, а тем более опасной для здоровья продукции, Ассоциация рекомендует приобретать продукты, во-первых, местных производителей, а во-вторых, те, что прошли добровольную сертификацию и получили для своей продукции региональный знак качества “Одобрено Енисейский стандарт”, или попросту — зеленую шишку. Продукты, отмеченные нашей “шишкой”, действительно безопасны!», — отметил руководитель Ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков.

Чтобы красноярцы были уверены в качестве купленных продуктов, Ассоциация «Енисейский стандарт» сертифицировала и одобрила фирменные торговые сети. Качество продукции в магазинах подтверждает «зеленая шишка», размещенная на фасаде здания. В таких торговых сетях реализуется продукция только от местных производителей. Сертификацию «Енисейского стандарта» прошли следующие магазины: сеть магазинов «Лавка Полезные продукты», сеть магазинов «Мясо и молоко», сеть магазинов «Провинция». В любом из них всегда можно приобрести свежие, натуральные и местные продукты.

«Мы следим и периодически проводим проверки на качество и на наличие фальсификата. И если обнаружим — мало не покажется!», — резюмирует Сергей Новиков.