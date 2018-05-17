«Енисейский стандарт» нашел в красноярских магазинах опасное сливочное масло и поддельные молочные сосиски
Проверка проходила по просьбам покупателей.
Проверка проходила по просьбам покупателей.
Ассоциация «Енисейский стандарт» проверила качество сливочного масла, по просьбам красноярских покупателей на проверку также взяли молочные сосиски. И в том, и в другом продукте эксперты нашли нарушения.
Из шести образцов сливочного масла четыре оказались опасны. Специалисты нашли в них бактерии группы кишечной палочки, в трех образцах — бактерии, дрожжи и плесень. Проверку не прошли образцы сливочного масла следующих торговых марок:
масло сливочное «Крестьянское», торговой марки «Радость вкуса» (ОАО «Еланский маслосыркомбинат»); масло
сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Великолукский мясокомбинат» (ОАО «Великолукский мясокомбинат»); сосиски «Молочные» Ностальгия, мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Красноярская продовольственная компания» (ООО «Красноярская продовольственная компания»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Кудряшовский мясокомбинат» (ООО «Кудряшовский мясокомбинат»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, торговой марки «Атяшево»; (ООО «МПК «Атяшевский»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Черкизово» (ОАО «ЧМПЗ»); сосиски «Молочные», мясной продукт категории Б, охлажденный, торговой марки «Торговая площадь» (ООО «Торговая площадь»).
«Такие проверки мы проводим регулярно и нарушения выявляем постоянно. Поэтому в целях ограничения доступа красноярцев к некачественной, фальсифицированной, а тем более опасной для здоровья продукции, Ассоциация рекомендует приобретать продукты,
Чтобы красноярцы были уверены в качестве купленных продуктов, Ассоциация «Енисейский стандарт» сертифицировала и одобрила фирменные торговые сети. Качество продукции в магазинах подтверждает «зеленая шишка», размещенная на фасаде здания. В таких торговых сетях реализуется продукция только от местных производителей. Сертификацию «Енисейского стандарта» прошли следующие магазины: сеть магазинов «Лавка Полезные продукты», сеть магазинов «Мясо и молоко», сеть магазинов «Провинция». В любом из них всегда можно приобрести свежие, натуральные и местные продукты.
«Мы следим и периодически проводим проверки на качество и на наличие фальсификата. И если обнаружим — мало не покажется!», — резюмирует Сергей Новиков.
Результаты экспертизы, а также информацию о качественных продуктах всегда можно найти на сайте www.eniseystandart.ru, а также в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagramи «Одноклассники».