Спасатели эвакуировали пассажиров новосибирского метро во время учений
Тренировка пожарных, спасателей и медиков прошла на станции «Маршала Покрышкина».
Тренировка пожарных, спасателей и медиков прошла на станции «Маршала Покрышкина».
В ночь на четверг, 17 мая, в новосибирском метрополитене прошли учения, во время которых спасатели на станции «Маршала Покрышкина» эвакуировали пострадавших из задымленного поезда.
— По легенде учений в 01:03 спасатели, пожарные и врачи скорой медицинской помощи, ТЦМК, получили сообщение о том, что на станции метро произошло возгорание. На путях, тем временем, стоял элетропоезд в вагоне которого ориентировочно заблокировано около 20 пассажиров, — сообщает
Прибывшие пожарные провели разведку и устранили очаг возгорания, сообщили об этом в штаб. После чего спасатели АСС НСО и МАСС подоспевшие к месту условного происшествия получили задание эвакуировать пострадавших.
— С поставленными задачами все справились на отлично! Всем находившимся в аварийном вагоне людям была оказана своевременная помощь, — отмечают в АСС НСО.