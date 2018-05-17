Спасатели эвакуировали пассажиров новосибирского метро во время учений

В ночь на четверг, 17 мая, в новосибирском метрополитене прошли учения, во время которых спасатели на станции «Маршала Покрышкина» эвакуировали пострадавших из задымленного поезда.

— По легенде учений в 01:03 спасатели, пожарные и врачи скорой медицинской помощи, ТЦМК, получили сообщение о том, что на станции метро произошло возгорание. На путях, тем временем, стоял элетропоезд в вагоне которого ориентировочно заблокировано около 20 пассажиров, — сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Прибывшие пожарные провели разведку и устранили очаг возгорания, сообщили об этом в штаб. После чего спасатели АСС НСО и МАСС подоспевшие к месту условного происшествия получили задание эвакуировать пострадавших.