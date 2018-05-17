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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

НМУ объявили в пяти городах Челябинской области

Людям советуют меньше гулять и не заниматься на улице спортом.

На Южном Урале снова объявлен режим НМУ. Неблагоприятные метеоусловия, которые способствую накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся сразу в пяти городах региона, сообщает Росприроднадзор.

Это Челябинск, Карабаш, Коркино, Троицк и Сатка. НМУ первой степени будут держаться здесь, как минимум, до 14.00 четверга, 17 мая. Отдельные предприятия региона обязаны снизить на это время вредные выбросы в атмосферу.

Жителям городов советуют сократить время прогулок и не заниматься на улице спортом, а также временно пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

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