НМУ объявили в пяти городах Челябинской области

На Южном Урале снова объявлен режим НМУ. Неблагоприятные метеоусловия, которые способствую накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся сразу в пяти городах региона, сообщает Росприроднадзор.

Это Челябинск, Карабаш, Коркино, Троицк и Сатка. НМУ первой степени будут держаться здесь, как минимум, до 14.00 четверга, 17 мая. Отдельные предприятия региона обязаны снизить на это время вредные выбросы в атмосферу.