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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми 700 га леса обработали от клещей

Еще одна обработка пройдет в начале июня.

Источник: Комсомольская правда

В Перми от клещей обработали экологические тропы, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночную сеть, ведущая к садам и жилым районам.

— В этом году акарицидной обработке подверглись почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня, — рассказали в пресс-службе администрации Перми. — Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве обработка проведена на экологической тропе в особо охраняемой природной территории «Липовая гора», на более 10 местах отдыха, дорожно-тропиночной сети в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на лесных полянах, используемых жителями для отдыха.

Специалисты напоминают: отдыхать нужно только в специально отведенных местах, вглубь леса заходить категорически не рекомендуется. На природу надо выезжать только в закрытой одежде и пользоваться средствами от клещей.

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