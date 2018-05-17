В Перми 700 га леса обработали от клещей
Еще одна обработка пройдет в начале июня.
Еще одна обработка пройдет в начале июня.
В Перми от клещей обработали экологические тропы, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и
— В этом году акарицидной обработке подверглись почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня, — рассказали в
Специалисты напоминают: отдыхать нужно только в специально отведенных местах, вглубь леса заходить категорически не рекомендуется. На природу надо выезжать только в закрытой одежде и пользоваться средствами от клещей.