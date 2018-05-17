В Перми 700 га леса обработали от клещей

В Перми от клещей обработали экологические тропы, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночную сеть, ведущая к садам и жилым районам.

— В этом году акарицидной обработке подверглись почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня, — рассказали в пресс-службе администрации Перми. — Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве обработка проведена на экологической тропе в особо охраняемой природной территории «Липовая гора», на более 10 местах отдыха, дорожно-тропиночной сети в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на лесных полянах, используемых жителями для отдыха.