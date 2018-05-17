На выходных в Воронеже пройдут Дни культуры Богучарского и Бобровского районов

С 13.00 на площадке перед входом в Зеленый театр развернутся выставка работ декоративно-прикладного творчества богучарских умельцев, а также ярмарка с красочными крестьянскими подворьями. Здесь же пройдут бесплатные мастер-классы, детвора и взрослые не только научатся делать обереги и глиняные игрушки, но и смогут принять участие в интерактивных народных и экологических играх.