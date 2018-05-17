На выходных в Воронеже пройдут Дни культуры Богучарского и Бобровского районов
Концерты и ярмарки развернутся в Центральном парке.
Концерты и ярмарки развернутся в Центральном парке.
В Центральном парке продолжается марафон Дней культуры районов Воронежской области. 18 мая свои творческие достижения представит Богучарский район.
С 13.00 на площадке перед входом в Зеленый театр развернутся выставка работ
А в 15.00 на сцене Зеленого театра богучарцы представят концертную программу, где выступят ведущие творческие коллективы и исполнители, которые познакомят воронежцев с культурой района. Вход на праздник свободный.
А 19 мая в Центральном парке выступят жители Бобровского района. Ярмарка с выставкой также раскинется с 13.00, а концерт начнется в 14.00.