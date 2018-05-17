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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

На выходных в Воронеже пройдут Дни культуры Богучарского и Бобровского районов

Концерты и ярмарки развернутся в Центральном парке.

В Центральном парке продолжается марафон Дней культуры районов Воронежской области. 18 мая свои творческие достижения представит Богучарский район.

С 13.00 на площадке перед входом в Зеленый театр развернутся выставка работ декоративно-прикладного творчества богучарских умельцев, а также ярмарка с красочными крестьянскими подворьями. Здесь же пройдут бесплатные мастер-классы, детвора и взрослые не только научатся делать обереги и глиняные игрушки, но и смогут принять участие в интерактивных народных и экологических играх.

А в 15.00 на сцене Зеленого театра богучарцы представят концертную программу, где выступят ведущие творческие коллективы и исполнители, которые познакомят воронежцев с культурой района. Вход на праздник свободный.

А 19 мая в Центральном парке выступят жители Бобровского района. Ярмарка с выставкой также раскинется с 13.00, а концерт начнется в 14.00.

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