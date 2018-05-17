«Холдоми» готовится к «Амуру»
На первую смену зарегистрировались 500 человек.
На первую смену зарегистрировались 500 человек.
Почти 500 человек уже зарегистрировались на первую смену Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Она пройдет с 5 по 11 июня на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. По итогам площадки между авторами лучших проектов будут распределены гранты на общую сумму 5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«В прошлом году среди 20 победителей “конвейера проектов” были распределены 2 миллиона рублей. При этом 12 грантов на общую сумму 1,9 млн рублей получили активисты Хабаровского края. Надеемся, что и в этом году инициативы нашей молодежи получат высокую оценку и реальную финансовую поддержку, которая будет направлена на развитие нашего региона», — отметил председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин.
Площадка первой смены, девиз которой «Дальний Восток — территория развития», соберет специалистов отрасли молодежной политики, членов Молодежного совета ДФО, полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры России», авторов и координаторов проектов, направленных на развитие макрорегиона, а также активную молодежь со всего Дальнего Востока.
Спикерами в ходе круглых столов, пленарных дискуссий и экспертных сессий выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, зампред правительства края по вопросам комплексного развития города
Сейчас на ГЛК «Холдоми» идет подготовка к приему участников и гостей форума. Строится палаточный лагерь на 150 мест, с душевыми, с санузлами и бытовыми комнатами. В палатках с подогревом будут проживать по 8 человек. В случае плохой погоды участники форума смогут собраться в многофункциональном
Напомним, в январе этого года молодежному форуму «Амур» присвоен Всероссийский статус. Молодежный слет объединит свыше 1100 человек, более 200 из которых — члены волонтерского корпуса форума.
Регистрация на первую смену завершится 18 мая, на вторую — 25 мая, на третью — 31 мая. Регистрация волонтеров завершена.