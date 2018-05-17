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08:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Холдоми» готовится к «Амуру»

На первую смену зарегистрировались 500 человек.

Почти 500 человек уже зарегистрировались на первую смену Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Она пройдет с 5 по 11 июня на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. По итогам площадки между авторами лучших проектов будут распределены гранты на общую сумму 5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в комитете по молодежной политике правительства края, участники представят инициативы, связанные с тематиками развития ТОРов и Свободного порта Владивосток, программой «Дальневосточный гектар», созданием комфортной городской среды, а также развитием творческого потенциала молодёжи. Авторы лучших проектов получат от 100 до 300 тысяч рублей, которые они направят на реализацию их инициатив.

«В прошлом году среди 20 победителей “конвейера проектов” были распределены 2 миллиона рублей. При этом 12 грантов на общую сумму 1,9 млн рублей получили активисты Хабаровского края. Надеемся, что и в этом году инициативы нашей молодежи получат высокую оценку и реальную финансовую поддержку, которая будет направлена на развитие нашего региона», — отметил председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин.
Площадка первой смены, девиз которой «Дальний Восток — территория развития», соберет специалистов отрасли молодежной политики, членов Молодежного совета ДФО, полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры России», авторов и координаторов проектов, направленных на развитие макрорегиона, а также активную молодежь со всего Дальнего Востока.

Спикерами в ходе круглых столов, пленарных дискуссий и экспертных сессий выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, зампред правительства края по вопросам комплексного развития города Комсомольск-на-Амуре Дмитрий Волков, а также руководители крупных коммерческих компаний.

Сейчас на ГЛК «Холдоми» идет подготовка к приему участников и гостей форума. Строится палаточный лагерь на 150 мест, с душевыми, с санузлами и бытовыми комнатами. В палатках с подогревом будут проживать по 8 человек. В случае плохой погоды участники форума смогут собраться в многофункциональном досугово-образовательном центре. На спортивной площадке организуют скалодром и веревочную полосу препятствий. В рамках форума для молодежи впервые будет организован мастер класс от МЧС, а также состоятся концерты народов Приамурья.

Напомним, в январе этого года молодежному форуму «Амур» присвоен Всероссийский статус. Молодежный слет объединит свыше 1100 человек, более 200 из которых — члены волонтерского корпуса форума.

В этом году форум «Амур» пройдет с 5 по 27 июня в три смены. Первая под названием «Дальний Восток — территория развития» будет посвящена Хабаровскому краю и другим регионам ДФО. Вторая — «Человеческий капитал» — направлена на вовлечение молодежи в социальную и политическую практику, добровольчество, поддержку молодежных инициатив. Смена «Инженеры будущего» соберет молодых людей, заинтересованных в технических профессиях. Для участников запланированы различные площадки по обмену опытом, тренинги, встречи с успешными представителями профессий, лекции, семинары, инсталляции, деловые игры и др.


Регистрация на первую смену завершится 18 мая, на вторую — 25 мая, на третью — 31 мая. Регистрация волонтеров завершена.

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