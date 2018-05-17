В Красноярском крае цены на бензин за месяц выросли почти на 4 процента

Источник: Reuters

Цены на бензин в Красноярском крае за месяц выросли на 3,7%, сообщили в Красноярскстате.

Рост цен на нефтепродукты, по данным статистиков, начался с середины апреля. За пять недель (35 дней) цены на топливо в Красноярском крае увеличились на 3,7%.

Средняя стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 в Красноярском крае составляет 38,59 рубля за литр — это 9 позиция в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа. Самая низкая цена на этот бензин в республике Алтай — здесь бензин стоит 37,81 руб/литр, а самая дорогая — в Иркутской области (39,85 руб/литр).

За литр АИ-95 в Красноярском крае придется отдать 40,64 рубля (5 место в рейтинге СФО). Самый дешевый бензин этой марки продают в Алтайском крае за 40,11 руб/литр, а самый дорогой — в Иркутской области за 41,55 руб/литр.

Средняя цена на бензин марки АИ-98 в Красноярском крае составляет 45,03 рубля за литр. Это 9 место в рейтинге среди субъектов СФО. На первом месте в нем находится республика Хакасия с ценой 43,62 рубля за литр, а на последнем — Тува, где премиальное топливо стоит 46,57 рубля за литр.