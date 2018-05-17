Первые 1000 участников зарегистрировались на МедиаСаммит-2018 в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Мероприятие пройдет 6—8 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Первые 1000 участников зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2018, который состоится 6—8 июня в кампусе ДВФУ.

По словам организаторов главного медийного мероприятия Дальнего Востока, в этом году традиционный форум существенно расширил формат — на площадке университета пройдёт сразу три больших мероприятия — МедиаСаммит, фестиваль «Литература тихоокеанской России» и форум молодых журналистов и блогеров.

«Программа разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. В день открытия, 6-го июня, на площадке форума пройдёт пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров. Организаторы подготовили для участников более 70-ти секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы», — отметили организаторы.

Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте медиасаммит.рус.

В этом году организаторы сделали акцент не только на медиа-сфере, но и подготовили мощный бизнес-блок. Участников ждет умный digital-маркетинг от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от космических гигантов HH.ru, Yota, Сбербанк, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.

Во второй день мероприятия, 7 июня, состоится торжественное открытие литературного фестиваля. Вместе с известными писателями, критиками, издателями, культурологами гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу творчества, узнать много нового о современной словесности и литературном процессе в России. Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры, которые будут включать в себя объекты промышленной инфраструктуры, посещение культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока. Обновлённый вариант программы будет доступен уже в начале следующей недели на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус.