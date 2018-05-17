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08:34 (мск), источник: Вести - Красноярск

Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея»

Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке.

Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке. В прошлом сезоне за клуб «Вестерос» он забил аж 19 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, «Енисей» лишился нескольких лидеров. Экс-капитан Юрий Викулин, Алан Джусоев и Эрик Петерсон перешли в стан принципиального соперника — хабаровского «СКА-Нефтяника».

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