Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея»
Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке.
Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке.
Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке. В прошлом сезоне за клуб «Вестерос» он забил аж 19 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, «Енисей» лишился нескольких лидеров.