Защитник из Швеции пополнил ряды хоккейного «Енисея». 30-летний игрок Патрик Шострём кроме игры в обороне, способен принести пользу и в атаке. В прошлом сезоне за клуб «Вестерос» он забил аж 19 мячей и сделал 3 голевые передачи.



Напомним, «Енисей» лишился нескольких лидеров. Экс-капитан Юрий Викулин, Алан Джусоев и Эрик Петерсон перешли в стан принципиального соперника — хабаровского «СКА-Нефтяника».