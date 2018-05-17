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08:33 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток станет площадкой для PITE-2018

Деловая программа Тихоокеанской туристической выставки уже начала свою деятельность.

Источник: VLADNEWS

Более 100 туристических компаний примут участие в PITE-2018, которая пройдёт в дальневосточном федеральном университете в течение трёх дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

XXII Тихоокеанская туристская выставка (PITE) откроется в Приморье 18 мая. В корпусе B Дальневосточного федерального университета пройдёт в течение трёх дней ярмарка путешествий. Более 100 российских и зарубежных компаний примут участие.

Известно, что своё участие подтвердили профильные организации Республики Корея, Индии, Вьетнама, США (остров Гуам). Также будут представители китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь.

Председатель Приморской Торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий заявил, что они ждут коллег из Японии префектур Акита, Тояма и Тоттори. Новыми участниками выставки стали Корейская Народно-Демократическая Республика и Камбоджа. Также в составе Расширенной Туманганской Инициативы примет участие Монголия.

Россию будут представлять десять дальневосточных территорий, объединённых брендом «Восточное кольцо России». Помимо этого, к работе присоединятся туристские администрации Чукотки и Красноярского края.

Отметим, отдельное внимание на PITE-2018 уделено культурной программе. На выставочной площадке будет установлена специальная сцена, где пройдут конкурсы, будут представлены различные творческие номера, состоится награждение лучших экскурсоводов Приморья. В холлах выставки разместится экспозиция картин приморских художников и художников из Пекина, а «Hero4Hero» покажет часть инсталляции из выставки MANNA, рассказывающей о падении в Приморском крае в 1947 году крупнейшего на письменной истории человечества метеорита, названного Сихотэ-Алинским. Также будут работать сувенирные площадки.

Пройдёт профессиональная турвыставка на пятом и шестом уровнях корпуса В кампуса ДВФУ с 18 по 20 мая. Посетить ярмарку могут все желающие.

Напомним, XXII профессиональная туристская выставка одно из нескольких крупных мероприятий Тихоокеанского туристского форума. Также в рамках ТТФ-2018 на трёх разных площадках города с 17 по 19 мая состоятся мероприятия деловой программы, объединенной с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. Кроме того, 18,19 и 20 мая на университетской Набережной пройдет фестиваль «День путешественника».

Ещё одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

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