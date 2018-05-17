В Приморье вступились за обманутую пенсионерку

Источник: ДЕЙТА

В августе 2017 года заявительница приобрела квартиру по жилищному сертификату, выданному ей как пострадавшей от паводка, вызванного тайфуном.

Согласно договору купли-продажи бывший собственник квартиры и члены его семьи обязаны были сняться с регистрационного учета в течение одного месяца с момента подписания договора.

Однако собственник обязательств не выполнил.

«В интересах жилищных прав заявительницы (которая в силу возраста и заболевания не могла самостоятельно защитить свои права), прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании бывшего собственника квартиры и членов его семьи утратившими право пользования жилым помещением», — уточняет прокуратура.

Требования суда удовлетворены.