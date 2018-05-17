В Приморье вступились за обманутую пенсионерку
В Приморье нарушены права пенсионерки, сообщили DEITA. RU в Прокуратуре Приморья.
В Приморье нарушены права пенсионерки, сообщили DEITA. RU в Прокуратуре Приморья.
В августе 2017 года заявительница приобрела квартиру по жилищному сертификату, выданному ей как пострадавшей от паводка, вызванного тайфуном.
Согласно договору
Однако собственник обязательств не выполнил.
«В интересах жилищных прав заявительницы (которая в силу возраста и заболевания не могла самостоятельно защитить свои права), прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании бывшего собственника квартиры и членов его семьи утратившими право пользования жилым помещением», — уточняет прокуратура.
Требования суда удовлетворены.
Михаил Грач.