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08:30 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье вступились за обманутую пенсионерку

В Приморье нарушены права пенсионерки, сообщили DEITA. RU в Прокуратуре Приморья.

Источник: ДЕЙТА

В августе 2017 года заявительница приобрела квартиру по жилищному сертификату, выданному ей как пострадавшей от паводка, вызванного тайфуном.

Согласно договору купли-продажи бывший собственник квартиры и члены его семьи обязаны были сняться с регистрационного учета в течение одного месяца с момента подписания договора.

Однако собственник обязательств не выполнил.

«В интересах жилищных прав заявительницы (которая в силу возраста и заболевания не могла самостоятельно защитить свои права), прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании бывшего собственника квартиры и членов его семьи утратившими право пользования жилым помещением», — уточняет прокуратура.

Требования суда удовлетворены.

Михаил Грач.

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