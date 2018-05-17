Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дмитрий Шепелев готовит сыну изысканные завтраки
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Проект «Украина» проигран: США решили не тратиться - эксперт
Кремль ответил на предложение Порошенко о встрече
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Путин открыл движение на Крымском мосту
08:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске пройдет «мусорный» забег

Десятки жителей областного цента примут участие в шведской разновидности фитнеса — плогинге.

Источник: Reuters

В пятницу, 18 мая, в Челябинске пройдет плогинг-забег.

Так называют новое направление фитнеса, которое зародилось в 2016 году в Швеции, и за два года распространилось по всему миру. Слово «plogging» происходит от шведского «plocka upp» — «подбирать» и английского «jogging» — «бег трусцой». Его смысл — бежать и при этом собирать в мешок весь встречающийся по пути мусор.

Медики видят пользу плогинга не только в беге, но и постоянных приседаниях и наклонах, которые бегун совершает, чтобы подобрать какую-нибудь пластиковую бутыль. Это помогает убрать несколько лишних килограммов.

Для экологов плогинг — это возможность привести в порядок окружающую среду.

«Собираем дружную компанию! Берем всю семью: детей в колясках, слингах или пешком, мужа, бабушек и дедушек. С собой нужны мусорные пакеты и перчатки. Идем на прогулку или легкий бег и попутно собираем мусор. Давайте своим детям с ранних лет прививать заботу об окружающем мире!» — призвала всех желающих член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.

Встреча участников состоится 18 мая в 10:30 у входа в парк Лыжной базы.

Все новости региона
Скорая помощь пенсионерам: что делать, если стало плохо в саду?
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Россиян переведут на «умные» счетчики
СМИ узнали о получении Германией формулы «Новичка» в 90-х годах
Канада осудила открытие Крымского моста
РФ готова помочь Великобритании с мостом через Ла-Манш
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь