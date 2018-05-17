В Челябинске пройдет «мусорный» забег

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В пятницу, 18 мая, в Челябинске пройдет плогинг-забег.

Так называют новое направление фитнеса, которое зародилось в 2016 году в Швеции, и за два года распространилось по всему миру. Слово «plogging» происходит от шведского «plocka upp» — «подбирать» и английского «jogging» — «бег трусцой». Его смысл — бежать и при этом собирать в мешок весь встречающийся по пути мусор.

Медики видят пользу плогинга не только в беге, но и постоянных приседаниях и наклонах, которые бегун совершает, чтобы подобрать какую-нибудь пластиковую бутыль. Это помогает убрать несколько лишних килограммов.

Для экологов плогинг — это возможность привести в порядок окружающую среду.

«Собираем дружную компанию! Берем всю семью: детей в колясках, слингах или пешком, мужа, бабушек и дедушек. С собой нужны мусорные пакеты и перчатки. Идем на прогулку или легкий бег и попутно собираем мусор. Давайте своим детям с ранних лет прививать заботу об окружающем мире!» — призвала всех желающих член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.