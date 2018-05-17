18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев»
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Как сообщили в
Им расскажут об истории банковского дела, покажут клише для изготовления фальшивых монет, «уфимскую» валюту начала XX века, а также другие экспонаты с многовековой историей: старинные монеты, ассигнации, счетную технику и сейфы.
Для участия необходима предварительная запись по телефону: (347) 279−64−42.
С учетом того, что действуют особые требования по пропускному режиму, необходимо иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.
Посетителей ждут по адресу: Уфа, ул. Театральная, дом 3.