Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Фильм, собравший в мировом прокате $1 млрд, не стал в РФ хитом
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Савченко обратилась за помощью к Путину и попросилась в тюрьму РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Михайлов: В сборной России по хоккею слишком много туристов
«Вегас» вышел вперед в серии с «Виннипегом» в 1/2 Кубка Стэнли
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12Путин открыл движение на Крымском мосту
09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

18 мая Нацбанк Башкирии приглашает к себе на «Ночь музеев»

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Музейно-экспозиционный фонд Нацбанка Башкирии 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Экспозиция будет работать с 14 до 19 часов.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, посетителей ждет экскурсия по бывшей денежной кладовой, расположенной в здании XIX века.

Им расскажут об истории банковского дела, покажут клише для изготовления фальшивых монет, «уфимскую» валюту начала XX века, а также другие экспонаты с многовековой историей: старинные монеты, ассигнации, счетную технику и сейфы.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: (347) 279−64−42.

С учетом того, что действуют особые требования по пропускному режиму, необходимо иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Посетителей ждут по адресу: Уфа, ул. Театральная, дом 3.

Все новости региона
В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Россиян переведут на «умные» счетчики
СМИ узнали о получении Германией формулы «Новичка» в 90-х годах
Канада осудила открытие Крымского моста
РФ готова помочь Великобритании с мостом через Ла-Манш
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь