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10:40 (мск), источник: Вести Приморье

Безногий мужчина вынужден жить на улице в Артеме

Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.

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Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.

— Как вас зовут?

— Игорь…

— У вас нет ног, правильно? И коляски нет?

— Нет…

Женщина узнала, что у мужчины есть сестра, которая работает проводником и, по словам бездомного, не может его забрать к себе именно из-за работы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, некоторое время назад бездомный лежал в Первой городской больнице Артема, в отделении хирургии, потом его выписали в никуда, «отравили ползать, как червяка на улицу».

Никакие реабилитационные центры, по словам женщины, не забирают несчастного с улицы. Возможно, соцработники или просто неравнодушные приморцы просто не знают о том, что где-то на улице в Артеме вынужден жить безногий мужчина.

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