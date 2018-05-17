Безногий мужчина вынужден жить на улице в Артеме
Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.
Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.
Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.
— Как вас зовут?
— Игорь…
— У вас нет ног, правильно? И коляски нет?
— Нет…
Женщина узнала, что у мужчины есть сестра, которая работает проводником и, по словам бездомного, не может его забрать к себе именно
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, некоторое время назад бездомный лежал в Первой городской больнице Артема, в отделении хирургии, потом его выписали в никуда, «отравили ползать, как червяка на улицу».
Никакие реабилитационные центры, по словам женщины, не забирают несчастного с улицы. Возможно, соцработники или просто неравнодушные приморцы просто не знают о том, что