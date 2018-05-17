Безногий мужчина вынужден жить на улице в Артеме

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6Xju3eylf08?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безногого мужчину, лежащего на земле в Артеме, сняла на видео местная сердобольная жительница. Она расспросила бездомного, как он оказался на улице и узнала его историю.

— Как вас зовут?

— Игорь…

— У вас нет ног, правильно? И коляски нет?

— Нет…

Женщина узнала, что у мужчины есть сестра, которая работает проводником и, по словам бездомного, не может его забрать к себе именно из-за работы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, некоторое время назад бездомный лежал в Первой городской больнице Артема, в отделении хирургии, потом его выписали в никуда, «отравили ползать, как червяка на улицу».