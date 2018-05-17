Улица Самаркандская в Нижнем Новгороде открыта

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Поздно вечером 16 мая улица Самаркандская, наконец, была открыта. Правда, только частично. Все, как и обещали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе областного правительства.

— Пока в две полосы. В одном узле достраивается и венткамера метро, и подземный пешпереход. Сдерживают полное открытие движения, — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на своей страничке в соцсетях. — Уважаемые водители, аккуратнее с проездом. Скоро закончим и откроем полностью.

После ремонта на улице Самаркандской должна появиться ливневая канализация, благодаря которой дорогу не будет затапливать во время дождей, а сама дорога будет расширена до нормативных отметок и станет четырехполосной.