Улица Самаркандская в Нижнем Новгороде открыта
Для движения пока доступна только часть дороги.
Для движения пока доступна только часть дороги.
Поздно вечером 16 мая улица Самаркандская, наконец, была открыта. Правда, только частично. Все, как и обещали «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в
— Пока в две полосы. В одном узле достраивается и венткамера метро, и подземный пешпереход. Сдерживают полное открытие движения, — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на своей страничке в соцсетях. — Уважаемые водители, аккуратнее с проездом. Скоро закончим и откроем полностью.
После ремонта на улице Самаркандской должна появиться ливневая канализация, благодаря которой дорогу не будет затапливать во время дождей, а сама дорога будет расширена до нормативных отметок и станет четырехполосной.
Напомним, улица Самаркандская была закрыта в мае 2017 года. Первоначально ее планировали открыть еще прошлой осенью, потом перенесли на февраль 2018 года, потом на май. Впрочем, в госконтракте на ремонт Самаркандской был как раз указан срок до мая 2018 года, так что формально все осталось в пределах нормы.