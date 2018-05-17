Полиция нашла первоклассницу, спрятавшуюся в подъезде из-за страха перед матерью

Как рассказали в краевом ГУ МВД, полиция во время спецоперации нашла ребёнка в одном из подъездов. Как оказалось, школьница задержалась после уроков и побоялась вернуться домой — она боялась, что её наругает мать. Девочку вернули домой целой и невредимой. Семья до этого не состояла на учете.