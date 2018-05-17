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10:33 (мск), источник: НИА Красноярск

Полиция нашла первоклассницу, спрятавшуюся в подъезде из-за страха перед матерью

Накануне в Назарово 8-летняя девочка ушла в школу и не вернулась домой.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в краевом ГУ МВД, полиция во время спецоперации нашла ребёнка в одном из подъездов. Как оказалось, школьница задержалась после уроков и побоялась вернуться домой — она боялась, что её наругает мать. Девочку вернули домой целой и невредимой. Семья до этого не состояла на учете.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних с родителями проведена профилактическая беседа. Материал будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Назарово», — прокомментировали в полиции.

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