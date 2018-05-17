Борьба с нелегальными междугородними перевозками в Приморье станет жёстче
Скоро поступят новые предложения по пресечению незаконной деятельности.
Скоро поступят новые предложения по пресечению незаконной деятельности.
В Приморье разработают дополнительные предложения по борьбе с нелегальными автобусными перевозками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.
Проблема нелегальных автобусных перевозок существует в Приморье давно. Администрация края, правоохранительные органы и местные власти в районах совместно занимаются решением этого вопроса.
Первый
Также он добавил, что их партнёрство разработало проект программы, которая не позволит «нелегалам» подъезжать к автовокзалам и автостанциям.
Заместитель начальника территориального отдела Государственного автодорожного надзора Сергей Лемеш отметил, что «горячие» точки скопления
С частными лицами всё сложней.
«Когда их останавливает инспектор, они говорят, что везут не пассажиров, а, к примеру, своих родственников или друзей. И доказать обратное достаточно сложно, так как сами пассажиры не обращаются к нам с жалобами. Штраф для частных лиц за такие нарушения маленькие», сообщил Сергей Лемеш.
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Он добавил: борьба с нелегальными перевозками это не только противодействие экономическим преступлениям и помощь честному бизнесу. Это, в первую очередь, забота о здоровье и безопасности людей, ведь незарегистрированные перевозчики не следят за техническим состоянием автобусов, нет регулярного техобслуживание, не проходят регулярную проверку и их водители.
В кратчайшие сроки ведомства и общественные объединения должны предоставить список дополнительных предложений по борьбе с недобросовестными перевозчиками в дополнение к уже действующим мерам.