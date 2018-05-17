Борьба с нелегальными междугородними перевозками в Приморье станет жёстче

Источник: VLADNEWS

В Приморье разработают дополнительные предложения по борьбе с нелегальными автобусными перевозками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

Проблема нелегальных автобусных перевозок существует в Приморье давно. Администрация края, правоохранительные органы и местные власти в районах совместно занимаются решением этого вопроса.

Первый вице-губернатор Александр Костенко провёл совещание по пресечению незаконной деятельности.

Ориентировочно до 20 процентов таких перевозок выполняют нелегальные компании или частные лица, сказал об этом руководитель некоммерческого партнёрства «Приморское объединение региональных автотранспортников» Игорь Некрашевич. Пассажиров они подбирают на автовокзалах Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Дальнегорска, центральной площади посёлка Славянка и других точках.

Также он добавил, что их партнёрство разработало проект программы, которая не позволит «нелегалам» подъезжать к автовокзалам и автостанциям.

Заместитель начальника территориального отдела Государственного автодорожного надзора Сергей Лемеш отметил, что «горячие» точки скопления автобусов-нелегалов и их маршруты известны. Ведомство регулярно проводит рейды, но планируются и другие меры по пресечению их деятельности. Были увеличены штрафы для компаний до 300 тысяч рублей.

С частными лицами всё сложней.

«Когда их останавливает инспектор, они говорят, что везут не пассажиров, а, к примеру, своих родственников или друзей. И доказать обратное достаточно сложно, так как сами пассажиры не обращаются к нам с жалобами. Штраф для частных лиц за такие нарушения маленькие», сообщил Сергей Лемеш.

Александр Костенко считает, что необходимо ужесточить контроль перевозчиков-нелегалов, так как сейчас надзор идёт недостаточно активно.

Он добавил: борьба с нелегальными перевозками это не только противодействие экономическим преступлениям и помощь честному бизнесу. Это, в первую очередь, забота о здоровье и безопасности людей, ведь незарегистрированные перевозчики не следят за техническим состоянием автобусов, нет регулярного техобслуживание, не проходят регулярную проверку и их водители.

Начальник отдела технического надзора УГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю Вячеслав Перепелицын отметил, что при оборудовании территорий вблизи автовокзалов запрещающими знаками, ГИБДД сможет штрафовать перевозчиков.