Не торговать, а гулять. Набережная Владивостока изменится до неузнаваемости
Большую часть объектов уличной торговли исключили из схемы нестационарных торговых точек на Спортивной набережной столицы Приморья.
Большую часть объектов уличной торговли исключили из схемы нестационарных торговых точек на Спортивной набережной столицы Приморья.
Большую часть объектов уличной торговли исключили из схемы нестационарных торговых точек на Спортивной набережной столицы Приморья.
На Спортивной набережной Владивостока в пять раз сократится количество ларьков и «забегаловок». Соответствующий нормативный правовой акт подписал глава Владивостока Виталий Веркеенко.
— На набережной планируется расширение прогулочной зоны и грамотная организация уличной торговли, — пояснили в управлении градостроительства и архитектуры мэрии. — Стойки с лакомствами и сувенирной продукцией расставят не сплошным рядом вдоль улицы, а разместят точечно и упорядоченно. Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновлённую концепцию центральной части Владивостока. На Спортивной набережной планируется благоустройство в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, строительство общественного туалета.
Украсить набережную также может новый туробъект — проект малой архитектурной формы «Семь сопок», которую предполагают установить перед лестницей к набережной. Проект главе представили ребята из
В апреле Виталий Веркеенко проинспектировал муниципальные территорию и имущество в данном районе, отметив, что «Спортивная набережная — это “лицо” города, популярное место отдыха у жителей и гостей, которое не нужно превращать торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения».
КСТАТИ.
Администрация Владивостока совместно с полицией ежедневно проводит рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли. Ежемесячно специалисты выявляют около 100 незаконно размещённых объектов.