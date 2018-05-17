Не торговать, а гулять. Набережная Владивостока изменится до неузнаваемости

Источник: Аргументы и факты

Большую часть объектов уличной торговли исключили из схемы нестационарных торговых точек на Спортивной набережной столицы Приморья.

На Спортивной набережной Владивостока в пять раз сократится количество ларьков и «забегаловок». Соответствующий нормативный правовой акт подписал глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Такая «очистка» города предпринята в связи с обновлением любимого места отдыха горожан и гостей краевого центра. По поручению мэра специалисты администрации города совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка» разрабатывают новую концепцию центральной набережной.

— На набережной планируется расширение прогулочной зоны и грамотная организация уличной торговли, — пояснили в управлении градостроительства и архитектуры мэрии. — Стойки с лакомствами и сувенирной продукцией расставят не сплошным рядом вдоль улицы, а разместят точечно и упорядоченно. Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновлённую концепцию центральной части Владивостока. На Спортивной набережной планируется благоустройство в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, строительство общественного туалета.

Украсить набережную также может новый туробъект — проект малой архитектурной формы «Семь сопок», которую предполагают установить перед лестницей к набережной. Проект главе представили ребята из проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл». На объекте установят подсветка и музыкальное сопровождение. Сейчас уже идёт производство.

В апреле Виталий Веркеенко проинспектировал муниципальные территорию и имущество в данном районе, отметив, что «Спортивная набережная — это “лицо” города, популярное место отдыха у жителей и гостей, которое не нужно превращать торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения».

КСТАТИ.