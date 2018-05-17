Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия изменила отношение к РФ из-за итога санкций — СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Фотограф на родах: «Я снимаю правду как она есть»
Жириновский назвал размер своей пенсии
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Экс-депутат Рады: "Нас облетают самолеты – а у вас Крымский мост"
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Вратарь «Вегаса» тащит команду к Кубку Стэнли (видео)
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:08 (мск), источник: VLADNEWS

Дождь обрушится на Владивосток в пятницу

В приморской столице вновь похолодает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: VLADNEWS

В пятницу погода в Приморье изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ночью с районов Кореи на акваторию Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться над центральной его частью. Юг Приморья накроет облачность, начнется дождь.

Днём над краем будет смещаться холодный тропосферный вихрь и обусловит дальнейшее понижение температурного фона. Минимальная температура +1…+9 °C. В дневные часы при облачности и дожде столбики термометров не поднимутся выше +13…+20 °C, на побережье +5…+12 °C.

На севере Приморья обойдется без осадков, воздух прогреется до +23 °C.

Во Владивостоке в пятницу будет пасмурно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днём +9…+12 °C.

Все новости региона
 Все без ума: Приморцам местные мидии пришлись по вкусу ...
Более 200 домов во Владивостоке останется без горячей воды на три недел...
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Новое правительство обсудит повышение пенсионного возраста
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В ООН предрекли сокращение населения России
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь