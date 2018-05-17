Дождь обрушится на Владивосток в пятницу

Источник: VLADNEWS

В пятницу погода в Приморье изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ночью с районов Кореи на акваторию Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться над центральной его частью. Юг Приморья накроет облачность, начнется дождь.

Днём над краем будет смещаться холодный тропосферный вихрь и обусловит дальнейшее понижение температурного фона. Минимальная температура +1…+9 °C. В дневные часы при облачности и дожде столбики термометров не поднимутся выше +13…+20 °C, на побережье +5…+12 °C.

На севере Приморья обойдется без осадков, воздух прогреется до +23 °C.