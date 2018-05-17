Дождь обрушится на Владивосток в пятницу
В приморской столице вновь похолодает.
В приморской столице вновь похолодает.
В пятницу погода в Приморье изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Ночью с районов Кореи на акваторию Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться над центральной его частью. Юг Приморья накроет облачность, начнется дождь.
На севере Приморья обойдется без осадков, воздух прогреется до +23 °C.
Во Владивостоке в пятницу будет пасмурно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днём +9…+12 °C.