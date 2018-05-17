Красноярцы могут присоединиться к детскому крестному ходу

20 мая в четвертый раз в Красноярске пройдет детский крестный ход. Участники крестного хода пройдут по проспекту Мира: от памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому) близ красноярского Архиерейского дома (ул. Горького, 27) до поклонного креста на Стрелке — месте возрождения Богородице-Рождественского кафедрального собора.