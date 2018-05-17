Красноярцы могут присоединиться к детскому крестному ходу

В крестном ходе участие примет красноярское духовенство, учащиеся воскресных школ Красноярска, их родители и наставники, детско-юношеский духовный хор «София». Возглавит шествие Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
В пресс-службе Красноярской епархии также отметили, что к участию в крестном ходе могут присоединиться все желающие, примкнув к замыкающей части шествия.
Начнется крестный ход в 12 часов. Во время прохождения колонны на проспекте Мира участками будет перекрываться движение транспорта.
По окончании крестного хода Владыка Пантелеимон возглавит молебен возле поклонного креста на месте возрождаемого Богородице-Рождественского кафедрального собора.