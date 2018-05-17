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11:43 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцы могут присоединиться к детскому крестному ходу

20 мая в четвертый раз в Красноярске пройдет детский крестный ход. Участники крестного хода пройдут по проспекту Мира: от памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому) близ красноярского Архиерейского дома (ул. Горького, 27) до поклонного креста на Стрелке — месте возрождения Богородице-Рождественского кафедрального собора.

Источник: НИА Красноярск

В крестном ходе участие примет красноярское духовенство, учащиеся воскресных школ Красноярска, их родители и наставники, детско-юношеский духовный хор «София». Возглавит шествие Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

В пресс-службе Красноярской епархии также отметили, что к участию в крестном ходе могут присоединиться все желающие, примкнув к замыкающей части шествия.

Начнется крестный ход в 12 часов. Во время прохождения колонны на проспекте Мира участками будет перекрываться движение транспорта.

По окончании крестного хода Владыка Пантелеимон возглавит молебен возле поклонного креста на месте возрождаемого Богородице-Рождественского кафедрального собора.

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