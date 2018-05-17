Покончивший с собой экс-директор омской филармонии имел крупные долги
Приставы могли в любой момент арестовать его имущество.
Приставы могли в любой момент арестовать его имущество.
Появились подробности происшествия, случившегося в минувшие выходные. В одной из квартир в Омске нашли мертвым 71-летнего хозяина. Им оказался известный в городе человек — бывший директор Омской филармонии Василий Евстратов. Следователи сразу же начали проверку, но основная версия звучит так: пенсионер свел счеты с жизнью.
Напомним, Евстратенко освободил должность в 2014 году. Вскоре выяснилось, что руководителя культурного учреждения подозревают в превышении должностных полномочий,
По данным базы данных судебных приставов, за Василием Ивановичем числился внушительный долг — больше 770 тысяч рублей. Его имущество могли арестовать в любой момент. Это, по мнению близких, могло толкнуть пожилого человека на страшный поступок.