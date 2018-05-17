Покончивший с собой экс-директор омской филармонии имел крупные долги

Появились подробности происшествия, случившегося в минувшие выходные. В одной из квартир в Омске нашли мертвым 71-летнего хозяина. Им оказался известный в городе человек — бывший директор Омской филармонии Василий Евстратов. Следователи сразу же начали проверку, но основная версия звучит так: пенсионер свел счеты с жизнью.

Напомним, Евстратенко освободил должность в 2014 году. Вскоре выяснилось, что руководителя культурного учреждения подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которого государству был причинен весомый ущерб. В 2015 году уголовное дело закрыли, но проблемы остались.