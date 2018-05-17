Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 20 мая в Уфе пройдут бесплатные экскурсии в рамках
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 20 мая в Уфе пройдут бесплатные экскурсии в рамках
Программа проекта предусматривает работу трех экскурсионных площадок: этнопарк «Ватан», памятник Салавату Юлаеву, фонтан у
Жители и гости столицы смогут узнать, почему именно на площади поставлен памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, какие особенности у этой монументальной фигуры, почему место, на котором находится этнодеревня «Ватан», называлось Черкалихинским оврагом.
Уфимцы также смогут послушать рассказ о культуре и быте башкирского народа.