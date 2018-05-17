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10:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 20 мая в Уфе пройдут бесплатные экскурсии в рамках туристско-экскурсионного проекта «Прогулки по любимому городу». Экскурсии проведут победители открытого городского конкурса «Уфа туристическая», который организовывается уже третий год.

Источник: РИА "Новости"

Программа проекта предусматривает работу трех экскурсионных площадок: этнопарк «Ватан», памятник Салавату Юлаеву, фонтан у Конгресс-холла.

Жители и гости столицы смогут узнать, почему именно на площади поставлен памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, какие особенности у этой монументальной фигуры, почему место, на котором находится этнодеревня «Ватан», называлось Черкалихинским оврагом.

Уфимцы также смогут послушать рассказ о культуре и быте башкирского народа.

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