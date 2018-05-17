Уфимцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу

Жители и гости столицы смогут узнать, почему именно на площади поставлен памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, какие особенности у этой монументальной фигуры, почему место, на котором находится этнодеревня «Ватан», называлось Черкалихинским оврагом.