Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Савченко обратилась за помощью к Путину и попросилась в тюрьму РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Вратарь «Вегаса» тащит команду к Кубку Стэнли (видео)
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:10 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на 18—20 мая: в Оймяконе теплее

Титул «Самый холодный город России» в середине мая 2018 года по праву может принадлежать Новосибирску, температура воздуха в котором ночью опустилась до -1 градуса. На Полюсе холода — в якутском селе Оймякон сегодня было +6 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Село Оймякон в Якутии до настоящего времени обладало неофициальным титулом самой холодной населенной точки на Земле. Дело в том, что здесь 26 января 1926 года был зафиксирован температурный минимум планеты — 71,2 градуса. Однако сегодня, 17 мая, согласно сервису «Яндекс. Погода», в Оймяконе вполне весенние +5 градусов и дожди. В Новосибирске ночью был -1 градус, а днем столбик термометра поднялся до +3 градусов. Это на две отметки ниже, чем в Оймяконе. А вчера в северных районах Новосибирской области выпал снег.

«В выходные дни резких изменений в погоде не ожидается, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Правда, еще немного похолодает, и низкие температуры в ночные часы могут сопровождаться мокрым снегом. Субботний день, 19 мая, будет дождливым, при прохождении холодного фронта северо-западный ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. Днем температура не превысит отметок +7 градусов, еще холоднее будет по северу области — плюс 2 градуса. Ночью температура понизится до -3,+2°С, по области осадки в виде дождя и мокрого снега».

В воскресенье характер погоды в Новосибирске и районах области тот же: днем около +5 градусов, ночью около 0 °C. Сохранятся осадки, охлаждающий эффект будет добавлять северо-западный порывистый ветер.

Все новости региона
Четырехполосные трассы строят в обход Верх-Тулы и Коченево
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Новое правительство обсудит повышение пенсионного возраста
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В ООН предрекли сокращение населения России
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь