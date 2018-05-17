Погода в Новосибирске на 18—20 мая: в Оймяконе теплее

Источник: AP 2018

Село Оймякон в Якутии до настоящего времени обладало неофициальным титулом самой холодной населенной точки на Земле. Дело в том, что здесь 26 января 1926 года был зафиксирован температурный минимум планеты — 71,2 градуса. Однако сегодня, 17 мая, согласно сервису «Яндекс. Погода», в Оймяконе вполне весенние +5 градусов и дожди. В Новосибирске ночью был -1 градус, а днем столбик термометра поднялся до +3 градусов. Это на две отметки ниже, чем в Оймяконе. А вчера в северных районах Новосибирской области выпал снег.

«В выходные дни резких изменений в погоде не ожидается, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Правда, еще немного похолодает, и низкие температуры в ночные часы могут сопровождаться мокрым снегом. Субботний день, 19 мая, будет дождливым, при прохождении холодного фронта северо-западный ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. Днем температура не превысит отметок +7 градусов, еще холоднее будет по северу области — плюс 2 градуса. Ночью температура понизится до -3,+2°С, по области осадки в виде дождя и мокрого снега».