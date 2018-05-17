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10:14 (мск), источник: dostup1.ru

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области

За минувшие сутки в регионе произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га.

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Источник: Reuters

Гидрометцентр России установил оранжевый уровень погодной опасности в Челябинской области 17 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении говорится, что 17—19 мая в регионе сохранится высокая, местами — чрезвычайная опасность возникновения природных пожаров.

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По классификации, оранжевый уровень означает, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

За минувшие сутки в Челябинской области произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, с начала весны — 390 на площади 15,7 тыс. га.

В Пластовском районе сгорело более 6 тыс. гектаров леса.

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