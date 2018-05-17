Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области
За минувшие сутки в регионе произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га.
За минувшие сутки в регионе произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га.
Гидрометцентр России установил оранжевый уровень погодной опасности в Челябинской области 17 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В сообщении говорится, что
По классификации, оранжевый уровень означает, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
За минувшие сутки в Челябинской области произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, с начала весны — 390 на площади 15,7 тыс. га.
В Пластовском районе сгорело более 6 тыс. гектаров леса.