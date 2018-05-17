Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области

В сообщении говорится, что 17—19 мая в регионе сохранится высокая, местами — чрезвычайная опасность возникновения природных пожаров.

На утро четверга в Челябинской области потушили все лесные пожары

По классификации, оранжевый уровень означает, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

За минувшие сутки в Челябинской области произошло 25 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, с начала весны — 390 на площади 15,7 тыс. га.