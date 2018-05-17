В Татарстане могут упразднить 47 населенных пунктов

По словам замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустэма Мерзакреева, решение уже нужно принять.

— Мы упраздняем их или оставляем. По каждой деревне нужно разобраться индивидуально, — сказал он.

Отмечается, что большинство деревень не представляют никакой ценности.

— Большинство деревень отделены от райцентров. Населения там нет и в ближайшее время, по всей видимости, не появится, — добавил Мерзакреев.