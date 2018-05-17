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10:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане могут упразднить 47 населенных пунктов

В Татарстане из-за отсутствия населения могут упразднить 47 населенных пунктов. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

По словам замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустэма Мерзакреева, решение уже нужно принять.

 — Мы упраздняем их или оставляем. По каждой деревне нужно разобраться индивидуально, — сказал он.

Отмечается, что большинство деревень не представляют никакой ценности.

 — Большинство деревень отделены от райцентров. Населения там нет и в ближайшее время, по всей видимости, не появится, — добавил Мерзакреев.

Напомним, по данным переписи 2010 года в республике насчитывается 3113 населенных пунктов.

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