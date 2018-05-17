В Татарстане могут упразднить 47 населенных пунктов
В Татарстане
В Татарстане
По словам замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустэма Мерзакреева, решение уже нужно принять.
— Мы упраздняем их или оставляем. По каждой деревне нужно разобраться индивидуально, — сказал он.
Отмечается, что большинство деревень не представляют никакой ценности.
— Большинство деревень отделены от райцентров. Населения там нет и в ближайшее время, по всей видимости, не появится, — добавил Мерзакреев.
Напомним, по данным переписи 2010 года в республике насчитывается 3113 населенных пунктов.