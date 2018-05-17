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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Митя Фомин выступит на открытии курортного сезона в Геленджике

В Геленджике на открытие курортного сезона традиционно пройдет карнавал с выступлениями артистов. В этом году администрация на вечерний гала-концерт пригласила Митю Фомина и Александроса Тсопозидиса. Они исполнят свои самые популярные песни.

Источник: Комсомольская правда

Кроме них, на карнавале будет полторы тысячи артистов из разных регионов России, в том числе и из столицы. Также на сцене выступит народный ансамбль танца «На ростанях» из Витебска. Этот белорусский город является побратимом российского курорта.

— Весь день жителей и гостей на набережной, площадях и в скверах будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы. Завершится карнавал фейерверком, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе администрации города.

В Геленджике курортный сезон откроется 2 июня. 10 июня праздничные мероприятия пройдут в в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня — в Архипо-Осиповке, а 16 июня — в Бетте.

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