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13:46 (мск), источник: РИАЦ

В регионе начала работать программа по защите прав потребителей

На территории Волгоградской области была принята региональная программа по обеспечению защиты прав потребителей на 2018 — 2020 годы.

Ответственными исполнителями программы являются органы исполнительной и муниципальной власти Волгоградской области, Роспотребнадзор по Волгоградской области, общественные объединения потребителей.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, реализация программы направлена на обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей Волгоградской области. По оценке ведомства, наибольшее количество жалоб от населения к ним поступает именно в связи с нарушением прав потребителей — на некачественные товары и услуги.

Программа подразумевает создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в регионе, повышение уровня правовой грамотности населения, а также предпринимательского сектора; повышение доступности правовой помощи для потребителей; постоянный мониторинг состояния потребительского рынка; взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями в решении задач по защите прав потребителей.

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