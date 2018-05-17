В регионе начала работать программа по защите прав потребителей
На территории Волгоградской области была принята региональная программа по обеспечению защиты прав потребителей на 2018 — 2020 годы.
На территории Волгоградской области была принята региональная программа по обеспечению защиты прав потребителей на 2018 — 2020 годы.
Ответственными исполнителями программы являются органы исполнительной и муниципальной власти Волгоградской области, Роспотребнадзор по Волгоградской области, общественные объединения потребителей.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, реализация программы направлена на обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей Волгоградской области. По оценке ведомства, наибольшее количество жалоб от населения к ним поступает именно в связи с нарушением прав потребителей — на некачественные товары и услуги.
Программа подразумевает создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в регионе, повышение уровня правовой грамотности населения, а также предпринимательского сектора; повышение доступности правовой помощи для потребителей; постоянный мониторинг состояния потребительского рынка; взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными организациями в решении задач по защите прав потребителей.