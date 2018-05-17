В регионе начала работать программа по защите прав потребителей

Как пояснили в Роспотребнадзоре, реализация программы направлена на обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей Волгоградской области. По оценке ведомства, наибольшее количество жалоб от населения к ним поступает именно в связи с нарушением прав потребителей — на некачественные товары и услуги.