В Воронежскую область придет европейский циклон
Черноземье и, в частности, Воронежская область во второй половине текущей недели окажутся в зоне циркуляции циклона из Европы. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.
Черноземье и, в частности, Воронежская область во второй половине текущей недели окажутся в зоне циркуляции циклона из Европы. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.
По словам синоптиков, в данный момент на территории региона действует антициклон, пришедший с
Также эксперты отметили, что весенние грозы в самом Воронеже пока зафиксированы не были, а вот в районах грозовые очаги уже наблюдались.