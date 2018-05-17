Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Фотограф на родах: «Я снимаю правду как она есть»
Чем Крымский мост удивил Европу
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
В Италии туристов из РФ отказались кормить «с нормальными людьми»
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
15Замуж за принца
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:05 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежскую область придет европейский циклон

Черноземье и, в частности, Воронежская область во второй половине текущей недели окажутся в зоне циркуляции циклона из Европы. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

По словам синоптиков, в данный момент на территории региона действует антициклон, пришедший с юго-запада, однако надолго он не задержится. Сейчас на Воронежскую область надвигается циклон из Европы, который принесет с собой кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер, возможен туман. Однако при этом температура останется летней, днем в Воронеже будет от +23 до +26 градусов, ночью от +12 до +15 градусов.

Также эксперты отметили, что весенние грозы в самом Воронеже пока зафиксированы не были, а вот в районах грозовые очаги уже наблюдались.

Все новости региона
В Воронеже сняли на видео пенсионера-каскадера на моноколесе
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Новое правительство обсудит повышение пенсионного возраста
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В ООН предрекли сокращение населения России
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь