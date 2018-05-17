В Воронежскую область придет европейский циклон

По словам синоптиков, в данный момент на территории региона действует антициклон, пришедший с юго-запада, однако надолго он не задержится. Сейчас на Воронежскую область надвигается циклон из Европы, который принесет с собой кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер, возможен туман. Однако при этом температура останется летней, днем в Воронеже будет от +23 до +26 градусов, ночью от +12 до +15 градусов.