Отдых летом 2018 года: Байкальск вошел в список самых популярных городов России

Совсем скоро начнется лето, а это отпуск, каникулы, отдых! Многие заранее планируют, где они проведут эти солнечные дни. Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных городов России для отдыха на озерах этим летом. Итак, в первую пятерку попали Соль-Илецк в Оренбургской области, Осташков на озере Селигер в Тверской области, Байкальск в Иркутской области на Байкале, Яровое в Алтайском крае и Истра в Московской области. Рейтинг составлен на основе броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года. По данным портала, отдых в Байкальске обойдется в среднем в 2900 рублей за сутки на человека. Дешевле всего — в Соль-Илецке, там сутки будут стоить 2445 рублей, дороже всего — на Селигере, за один день отдыха в Тверской области придется отдать 4390 рублей.