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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Отдых летом 2018 года: Байкальск вошел в список самых популярных городов России

В среднем сутки обойдутся туристу в 2900 рублей, почти в два раза дешевле, чем на Селигере.

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро начнется лето, а это отпуск, каникулы, отдых! Многие заранее планируют, где они проведут эти солнечные дни. Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных городов России для отдыха на озерах этим летом. Итак, в первую пятерку попали Соль-Илецк в Оренбургской области, Осташков на озере Селигер в Тверской области, Байкальск в Иркутской области на Байкале, Яровое в Алтайском крае и Истра в Московской области. Рейтинг составлен на основе броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года. По данным портала, отдых в Байкальске обойдется в среднем в 2900 рублей за сутки на человека. Дешевле всего — в Соль-Илецке, там сутки будут стоить 2445 рублей, дороже всего — на Селигере, за один день отдыха в Тверской области придется отдать 4390 рублей.

Напомним, Байкальск уже не в первый раз оказывается в различных рейтингах. Зимой он входил в десятку самых популярных мест в России для фрирайда.

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