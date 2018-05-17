Отдых летом 2018 года: Байкальск вошел в список самых популярных городов России
В среднем сутки обойдутся туристу в 2900 рублей, почти в два раза дешевле, чем на Селигере.
В среднем сутки обойдутся туристу в 2900 рублей, почти в два раза дешевле, чем на Селигере.
Совсем скоро начнется лето, а это отпуск, каникулы, отдых! Многие заранее планируют, где они проведут эти солнечные дни. Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных городов России для отдыха на озерах этим летом. Итак, в первую пятерку попали
Напомним, Байкальск уже не в первый раз оказывается в различных рейтингах. Зимой он входил в десятку самых популярных мест в России для фрирайда.