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10:31 (мск), источник: СуперОмск

Несколько пригородных электричек из Омска временно изменят расписание

Изменения коснутся 10 электричек.

Источник: Агентство «Москва»

С 17 мая в связи с ремонтом путей изменится расписание движения ряда пригородных электричек на Татарском направлении Омского региона Западно-Сибирской железной дороги. Это связано с ремонтом путей на перегоне Кормиловка — Калачинская, который продлится до 24 мая. Корректировка по времени составит от 3 до 24 минут.

Так, с 17 по 24 мая изменится расписание электричек:

— № 6664/6346 Омск — Колония — Татарская отправится из Омска в 8:08, на станцию Татарская прибудет в 11:20;.

— № 6666 Омск — Калачинская из Омска отправится в 10:18, в Калачинск прибудет в 12:04;.

—  № 6674/6344 Омск — Колония — Татарская поедет из Омска в 18:26, на станцию Татарская прибудет в 21:30;.

—  № 6343/6673 Татарская — Колония — Омск, со станции Татарская — в 6:25, прибытие в Омск в 9:32;.

— № 6665 Калачинская — Омск, отправится из Калачинска в 10:46, прибудет в Омск в 12:27;.

В те же дни, но за исключением 19 и 20 мая изменят расписание электропоезда:

— № 6672 Омск — Калачинская, элеткричка отправится из Омска в 17:20, в Калачинск прибудет в 19:06.

Также с 17 по 24 мая, за исключением 20 мая время прибытия изменится для электрички № 6661 Калачинская — Омск, которая из Калачинска отправится в 6:10 (по расписанию), а в Омск прибудет с опозданием на 2 минуты — в 4:47.

Также в указанные дни, но кроме 17 мая, в другое время будет отправляться электричка № 6481 Московка — Лузино, отправление со станции Московка будет на 24 минуты раньше — в 16:48, прибытие на станцию Лузино также состоится на 24 минуты раньше — в 17:50.

18,19 и 20 мая в другое время будут отправляться электропоезда:

— № 6668/6348 Омск — Колония — Татарская. Выезд из Омска запланирован на 13:23, прибытие на станцию Татарская — в 16:33;.

— № 6347/6667 Татарская — Колония — Омск, отправление со станции Татарская в 19:08 — на 12 минут позже, прибытие в Омск в 22:01 — на 18 минут позже.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в кассах АО «Омск-пригород», на официальном сайте компании, а также по телефонам: 44−31−52, 44−31−52, 8 (800) 234−31−52.

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