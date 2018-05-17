В профильные классы при БГПУ отберут одаренных детей со всей Башкирии
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе, в Республиканской художественной
УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе, в Республиканской художественной
Обучение предусмотрено для учащихся, начиная с 10 класса. Как отметили в
Индивидуальный отбор детей пройдет 26 июня с 9 часов утра.
По художественному направлению набор осуществляется с учетом результатов творческого конкурса по предметам «Живопись» и «Композиция», государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и собеседования.
По филологическому — с учетом результатов ГИА по русскому языку, литературе, английскому языку и собеседования.
По
Всем поступившим будет предоставлена широкая возможность для развития интеллектуальных, творческих способностей на занятиях по углубленному изучению профильных предметов, элективных курсах, групповых и индивидуальных занятиях по подготовке к олимпиадам, в ходе исследовательской работы в рамках научного общества учащихся. Занятия, наряду с учителями гимназии, будут проводить преподаватели вуза.
Адрес гимназии: г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 100, проезд транспортом: трамваи № 1,21,22, 16, 18, автобусы № 6, 51, 55, 270, 220, троллейбусы № 14, 16, 21, 13 до остановки «Библиотечный техникум» (бывшая «Кондитерская фабрика»).
Документы, предоставляемые к собеседованию:
Заявление родителя (законного представителя) о согласии на собеседование, индивидуальный отбор;.
1. Копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающихся;.
2. Копия аттестата об основном общем образовании или табель успеваемости;.
3. Индивидуальная карта развития;.
4. Копии документов, свидетельствующих о личных достижениях в учебной, исследовательской деятельности, спорте, общественной работе (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, портфолио обучающегося);.
5. Обучающимся, поступающим в художественный класс, необходимо иметь:
— собственные творческие работы;.
— ватман Ф АЗ — 2 листа, простые карандаши, ручки, акварельные или гуашевые краски, кнопки, кисточки. Телефон: (347) 228−92−93; факс: (347)228−93−52: Электронная почта: rhgi@mail.ru.
Такое сотрудничество между БГПУ и гимназией стало возможным благодаря подписанному образовательными учреждениями Соглашению.
Документ предусматривает не только создание в школе профильных классов, но и использование научного,