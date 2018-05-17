В профильные классы при БГПУ отберут одаренных детей со всей Башкирии

Источник: Башинформ

Обучение предусмотрено для учащихся, начиная с 10 класса. Как отметили в пресс-центре БГПУ, в профили будут приниматься талантливые, высокомотивированные школьники. Преимущественное право при конкурсном приеме предоставляется победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и творческих конкурсов.

Индивидуальный отбор детей пройдет 26 июня с 9 часов утра.

По художественному направлению набор осуществляется с учетом результатов творческого конкурса по предметам «Живопись» и «Композиция», государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и собеседования.

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По филологическому — с учетом результатов ГИА по русскому языку, литературе, английскому языку и собеседования.

По социально-гуманитарному — по результатам ГИА по обществознанию, истории и собеседования.

Всем поступившим будет предоставлена широкая возможность для развития интеллектуальных, творческих способностей на занятиях по углубленному изучению профильных предметов, элективных курсах, групповых и индивидуальных занятиях по подготовке к олимпиадам, в ходе исследовательской работы в рамках научного общества учащихся. Занятия, наряду с учителями гимназии, будут проводить преподаватели вуза.

Адрес гимназии: г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 100, проезд транспортом: трамваи № 1,21,22, 16, 18, автобусы № 6, 51, 55, 270, 220, троллейбусы № 14, 16, 21, 13 до остановки «Библиотечный техникум» (бывшая «Кондитерская фабрика»).

Документы, предоставляемые к собеседованию:

Заявление родителя (законного представителя) о согласии на собеседование, индивидуальный отбор;.

1. Копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающихся;.

2. Копия аттестата об основном общем образовании или табель успеваемости;.

3. Индивидуальная карта развития;.

4. Копии документов, свидетельствующих о личных достижениях в учебной, исследовательской деятельности, спорте, общественной работе (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, портфолио обучающегося);.

5. Обучающимся, поступающим в художественный класс, необходимо иметь:

— собственные творческие работы;.

— ватман Ф АЗ — 2 листа, простые карандаши, ручки, акварельные или гуашевые краски, кнопки, кисточки. Телефон: (347) 228−92−93; факс: (347)228−93−52: Электронная почта: rhgi@mail.ru.

Такое сотрудничество между БГПУ и гимназией стало возможным благодаря подписанному образовательными учреждениями Соглашению.