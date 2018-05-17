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10:17 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре ожидается 29-градусная жара

Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 17 мая в дневные и вечерние часы возможен кратковременный дождь, утром в отдельных районах ожидается туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер переменных направлений с порывами 3−8 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−17°С, местами в юго-восточных предгорьях 7−12°С, днем 24−29°С.

На Черноморском побережье дожди ожидаются в горах Большого Сочи. Температура воздуха ночью 12−17°С, днем 18−23°С, на юге потеплеет до 27 °C.

В Краснодаре днем воздух прогреется до 29 °C, ночью отметки термометров покажут 15−17°С. В ближайшие дни в краевой столице будет безоблачно.

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