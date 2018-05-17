В Краснодаре ожидается 29-градусная жара
Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 17 мая в дневные и вечерние часы возможен кратковременный дождь, утром в отдельных районах ожидается туман.
Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 17 мая в дневные и вечерние часы возможен кратковременный дождь, утром в отдельных районах ожидается туман.
Ветер переменных направлений с порывами 3−8 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−17°С, местами в
На Черноморском побережье дожди ожидаются в горах Большого Сочи. Температура воздуха ночью 12−17°С, днем 18−23°С, на юге потеплеет до 27 °C.
В Краснодаре днем воздух прогреется до 29 °C, ночью отметки термометров покажут 15−17°С. В ближайшие дни в краевой столице будет безоблачно.