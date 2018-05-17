Воронеж в седьмой раз превратится в «Экоград»
Фестиваль, посвященный защите окружающей среды, проведут во Дворце творчества детей и молодежи.
Фестиваль, посвященный защите окружающей среды, проведут во Дворце творчества детей и молодежи.
5 июня в Воронеже пройдет седьмой по счету фестиваль «Экоград». Так по обыкновению в столице Черноземья отметят Всемирному день окружающей среды.
Во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) развернутся тематические выставки, пройдут
Начало в 10.00, вход свободный.