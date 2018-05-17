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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронеж в седьмой раз превратится в «Экоград»

Фестиваль, посвященный защите окружающей среды, проведут во Дворце творчества детей и молодежи.

Источник: Комсомольская правда

5 июня в Воронеже пройдет седьмой по счету фестиваль «Экоград». Так по обыкновению в столице Черноземья отметят Всемирному день окружающей среды.

Во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) развернутся тематические выставки, пройдут мастер-классы, интерактивные уроки и презентация проектов, посвященных защите природы и вторичному потреблению. Также воронежцев ждет концертная программа.

Начало в 10.00, вход свободный.

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